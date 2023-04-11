Як працюватиме Нова пошта на Великдень — Finance.ua

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Як працюватиме Нова пошта на Великдень

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Як працюватиме Нова пошта на Великдень
Як працюватиме Нова пошта на Великдень
У великодні дні Нова пошта працюватиме за звичайним графіком.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«У неділю 16 квітня та у понеділок 17 квітня відділення Нової пошти працюватимуть за своїм звичайним графіком, без скорочень», — сказано в повідомленні.
Адресний забір, кур’єрська доставка на адресу та у поштомати також працюватимуть без змін, за звичайним графіком.
Знайти найближче відділення та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • «Нова пошта» інвестує у розвиток у країнах Європи до 2025 року 10 мільйонів євро;
  • «Нова пошта» повідомила про запуск оновленого «Сейф-сервісу» для безпечних та зручних онлайн-покупок. Відтепер покупцю не потрібно вносити 100-200 грн передплати на карту продавця, а продавець отримує безплатну зворотну доставку у разі відмови від товару;
  • оператор розповів про деякі особливості доставки посилок у поштомати. Відправлення можуть переадресовувати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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