Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям — Finance.ua

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Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям

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Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
Уряд Румунії прийняв у середу надзвичайну постанову, яка забезпечує «стійкі рамки» для підтримки українських біженців.
Про це повідомив речник уряду Дан Чербунару, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Digi24.
За словами Чербунару, прийнята в середу постанова «встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім’ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі».
У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, «фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло».
Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися «тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів». За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція.
Приблизно 110 тисяч українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 мають роботу в країні, пояснив він.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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