Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні — Finance.ua

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Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні

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Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні
Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні
Технологічна компанія Clearview AI зацікавлена в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей — використання штучного інтелекту на митниці, у банківській сфері. Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Clearview AI зацікавлені в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей — використання штучного інтелекту на митниці, у банківській сфері. Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні з локальною командою розробки», — сказано в повідомленні.
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Як зазначається, це допоможе талановитим українським айтішникам реалізувати свій потенціал.
Компанія з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Технологіями від Clearview AI користуються 14 державних органів.
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Завдяки штучному інтелекту вдається розпізнавати обличчя російських військових злочинців, щоб у подальшому притягнути до відповідальності. Також він допомагає посилити безпеку блокпостів та пропускних пунктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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