Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні — Finance.ua

Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні Сьогодні 15:33 — Фондовий ринок

Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні

Технологічна компанія Clearview AI зацікавлена в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей — використання штучного інтелекту на митниці, у банківській сфері. Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Clearview AI зацікавлені в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей — використання штучного інтелекту на митниці, у банківській сфері. Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні з локальною командою розробки», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, це допоможе талановитим українським айтішникам реалізувати свій потенціал.

Компанія з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Технологіями від Clearview AI користуються 14 державних органів.

Завдяки штучному інтелекту вдається розпізнавати обличчя російських військових злочинців, щоб у подальшому притягнути до відповідальності. Також він допомагає посилити безпеку блокпостів та пропускних пунктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.