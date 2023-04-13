Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні — Finance.ua

Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні
Технологічна компанія Clearview AI зацікавлена в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей — використання штучного інтелекту на митниці, у банківській сфері. Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Clearview AI зацікавлені в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей — використання штучного інтелекту на митниці, у банківській сфері. Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні з локальною командою розробки», — сказано в повідомленні.
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Як зазначається, це допоможе талановитим українським айтішникам реалізувати свій потенціал.
Компанія з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Технологіями від Clearview AI користуються 14 державних органів.
Завдяки штучному інтелекту вдається розпізнавати обличчя російських військових злочинців, щоб у подальшому притягнути до відповідальності. Також він допомагає посилити безпеку блокпостів та пропускних пунктів.
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