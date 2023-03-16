До Дія.City приєдналися майже 500 компаній за рік: у яких країнах зареєстровані резиденти — Finance.ua

До Дія.City приєдналися майже 500 компаній за рік: у яких країнах зареєстровані резиденти Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

До Дія.City приєдналися майже 500 компаній за рік: у яких країнах зареєстровані резиденти

Спеціальний правовий режим Дія.City запрацював 8 лютого 2022 року. Cтаном на березень 2023 року у відповідному Реєстрі вже нараховується 498 резидентів. За рік роботи Дія.City 15 компаній втратили статус резидента за власним бажанням — здебільшого, через заморожування роботи бізнесу на час великої війни або ж у зв’язку з переходом на пільговий податок у 2% від обігу.

Як свідчать дані Опендатабот, до початку повномасштабної війни до Дія.City приєдналось лише 79 компаній.

Одним з головних критеріїв для участі в цьому режимі є країна реєстрації — резиденти Дія.City не можуть бути зареєстровані на території іншої держави та мати звʼязки з країною-агресором. Розповсюдженим явищем стало створення великими топ-компаніями «дочок» із IT-направленням для подальшої реєстрації в Дія.City.

У яких країнах зареєстровані резиденти

Станом на березень 2023 року 63% або 314 компаній в Дія.City мають українське коріння — тобто не мають закордонних батьківських компаній.

Серед «іноземців» найбільше компаній з Кіпру — 45 резидентів Дія.City. Друге місце в цьому топі посіли США — компанії, які «прописані» в цій країні, є засновниками 38 резидентів.

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Наприклад, корейський гігант у сфері електроніки Samsung створив компанію «Самсунг РнД Інститут Україна». Українська «Ajax Systems», яка займається розробкою та виробництвом систем безпеки, зареєструвала для цього компанію «Аджакс Сістемс РнД». Серед інших, свої дочірні компанії створили «Нова Пошта» та «ДТЕК» — йдеться про «НП Діджитал» і «Модус Ікс» відповідно.

Важливо, що у реєстрі наявні компанії, які на початок повномасштабного вторгнення мали власників з білорусі.

Інфографіка: Опендатабот

Резиденти за роком реєстрації

Три чверті резидентів Дія.City були зареєстровані у період до 2021 року включно. Трохи більше 25% таких компаній офіційно почали свою діяльність лише в 2022 році.

Інфографіка: Опендатабот

Види діяльності резидентів

Попри те, що в законодавстві України не дуже чітко прописано, чим мають займатися резиденти Дія.City, більшість компаній все ж таки працюють в IT.

Зокрема, 66% резидентів мають офіційний вид діяльності «комп’ютерне програмування», 7,4% — «консультування з питань інформатизації», 5,8% — «оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах» тощо.

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

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