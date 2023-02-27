Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам «Дія.City» — Finance.ua
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Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам «Дія.City»

Казна та Політика
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Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам «Дія.City»
Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам «Дія.City»
З 1 січня 2023 року перестала діяти пільга по ПДВ для послуги з постачання програмної продукції (тобто, продажу софта та його оновлень). Ця пільга діяла впродовж останніх 10 років, термін яких збіг тільки зараз.
Проте, як повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», Мінцифри вже пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ «хоча б» резидентам «Дія.City».
«Наразі тривають консультації... Ми запропонували, що давайте хоча б для резидентів „Дія.City“ (продовжимо пільгу. — Ред). Ця ініціатива надходила від IT-асоціацій, інших гравців. Вони запропонували такий підхід», — зазначив Борняков.
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За його словами, спочатку проводилися переговори з Мінфіном, парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики щодо продовження пільги для всіх компаній.
«Вони відмовляються, посилаючись на МВФ, а також на те, що, на їхнє переконання, бюджет втрачає надходження, які міг би отримувати», — сказав заступник міністра.
За його словами, Мінцифри підтримує обидва варіанти: і продовження дії пільги тільки для резидентів «Дія City», і її повернення для всіх. Борняков уточнив, що пільга може бути повернута тільки шляхом ухвалення відповідного закону у Верховній Раді.

Чому влада проти пільги?

Критика пільги зі сторони уряду базується на двох основних аргументах. Перший — це недоотримані податкові надходження. У владі вважають, що у минулі роки ця пільга для ІТ-компаній призводила до втрати бюджетом додаткових мільярдів гривень.
За розрахунками Державної податкової служби, у 2021 році обсяг ПДВ, який мав надійти до бюджету від ІТ-сектора міг становити 4,6 млрд грн. Приблизно такі ж надходження Мінфін вніс до бюджету на 2023 рік.
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Другий основний аргумент Мінфіну полягає у тому, що продовження пільги з ПДВ для програмної продукції суперечить вимогам директиви ЄС щодо цього податку. Відтак, наявність такої невідповідності, на думку влади, може стати перешкодою на шляху до вступу у Євросоюз.
ІТ-компанії наголошують, що сплачують у формі інших податків та зборів набагато більше, ніж бюджет недоотримує від ПДВ. І попереджають, що із запровадженням ПДВ такі надходження можуть зменшитися.

Як сплачувати податки в Україні у 2023 році

За матеріалами:
Ain.Ua
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