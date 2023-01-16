День финансов: льготы для добровольцев, замена на LED-лампы, победители теста «Умеете ли вы инвестировать?» — Finance.ua

День финансов: льготы для добровольцев, замена на LED-лампы, победители теста «Умеете ли вы инвестировать?»
В понедельник, 16 января, в Украине стартовала программа обмена старых ламп на LED-лампы. Также в правительстве рассказали, какие правительственные программы помогут создать новые рабочие места.
Украинцы в 2022 году увеличили вклады в банках на 30%. За 2022 год банковские вклады в гривне выросли на 1/5 или почти на 0,2 трлн. В частности, депозиты населения выросли на 30% (137 млрд грн).
Кстати, Finance.ua определил победителей теста «Умеете ли вы инвестировать?». Напомним, накануне 2023 года портал Finance.ua вместе с Академией Минфин создали небольшой тест. Все читатели Finance.ua, прошедшие наш тест, приняли участие в розыгрыше трех курсов с бесплатным доступом к знаниям и урокам Академии Минфин. Мы выполняем наше обещание и уже сегодня подводим итоги 🎁
Сколько средств сэкономит учет личных денег. Одна из главных вещей, которую осознаешь, начав учет собственных финансов — к большим затратам приводят мелкие покупки. В повседневности мы их не замечаем, но они главный враг накоплений. Причем, скрытый, и для того чтобы его обнаружить, нужен учет. Читайте больше в нашей статье:
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Квартирные кражи, угоны, мошенничество: что выросло, а что уменьшилось в 2022 году. Генеральная прокуратура в 2022 году зафиксировала всплеск преступности почти по всем «самым популярным» статьям. Как нападение рф спровоцировало всплеск уголовных производств и по какой статье есть положительная динамика — разбираемся. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.
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