День финансов: льготная ипотека в «Дії», тарифы на тепло и горячую воду, ситуация на валютном рынке — Finance.ua

День финансов: льготная ипотека в «Дії», тарифы на тепло и горячую воду, ситуация на валютном рынке Сегодня 17:50

В среду, 21 декабря, говорили о кредитах на жилье, курсе доллара, и тарифах на «коммуналку».

Ситуация на валютном рынке. Как сообщил член Совета НБУ Богдан Данилишин, рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе на фоне сокращения ее предложения обусловил более чем двукратный рост чистого Как сообщил член Совета НБУ Богдан Данилишин, рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе на фоне сокращения ее предложения обусловил более чем двукратный рост чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке по клиентским операциям. Это, в свою очередь, определяло увеличение 4-й недели подряд интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка.

Кстати, по прогнозам экспертов, в ближайшие недели курс доллара может увеличиться на 50 копеек.

По словам главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, в ноябре депозиты населения выросли на $218 млн или на 2,5%, что может позитивно сказаться на курсе.

Льготная ипотека в «Дії». В приложении «Дія» запустили В приложении «Дія» запустили программу «єОселя» . Теперь украинцы могут получить государственную льготную ипотеку со ставкой 3%. На первом этапе услуга доступна защитникам, силовикам и их семьям, а также ученым и педагогам. Подать заявление можно одновременно в пять банков и не ходить в них.

Тарифы на тепло и горячую воду. Правительство Правительство передало местным властям 14 млрд грн в виде субвенции. Эти средства пойдут на то, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов.

Киев, Харьков, Херсон в рейтинге. В результате российских атак на энергосистему Украины Киев, Харьков, Херсон попали в список городов, в которых практически В результате российских атак на энергосистему Украины Киев, Харьков, Херсон попали в список городов, в которых практически разрушено распределительное энергооборудование . Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что такие города могут спасти установки на базе электрических турбин, сжигающих газ и генерирующих от 30 до 50 киловатт электричества.

Государственная инспекция энергетического надзора во время первого этапа внеплановых проверок операторов системы распределения зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.

Программа МВФ с Украиной. Мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB), окончательно утвержденная МВФ 19 декабря, в случае ее успешного прохождения в марте 2023 года может смениться обширной программой с финансированием. Программа содержит условия, которые должны продемонстрировать другим донорам и партнерам, что Украина способна не только воевать с россией, но и в таких сложных условиях вводить изменения в своей политике.

Финансирование от Всемирного банка. Всемирный банк одобрил дополнительный Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму 610 миллионов долларов. Средства будут выделены для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.

Также комитет Сената США по ассигнованиям представил законопроект о правительственном бюджете на 2023 год на сумму 1,7 триллиона долларов. Законопроект предусматривает выделение 44,9 миллиарда долларов «на чрезвычайную помощь Украине и союзникам по НАТО».

3 млрд грн от конфискации активов росбанков. В Государственной казначейской службе сообщили, что в государственный бюджет поступили первые средства, полученные в результате изъятия объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в Украине В Государственной казначейской службе сообщили, что в государственный бюджет поступили первые средства, полученные в результате изъятия объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в Украине в размере 3 млрд грн

Финансы и инвестиции — важные составляющие жизни любого человека. И учиться правильно вкладывать свои сбережения нужно даже во время войны. Именно поэтому, несмотря на военное положение, 10 декабря в Киеве состоялась конференция «Жить на проценты», это важное событие на инвестиционном рынке. Инвесторы, бизнесмены, советники и другие гости рассказывали, как приумножать свои средства:

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