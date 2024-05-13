День финансов: курс доллара летом, режим беспошлинной торговли с Украиной, изъятие авто на нужды ВСУ — Finance.ua

День финансов: курс доллара летом, режим беспошлинной торговли с Украиной, изъятие авто на нужды ВСУ Сегодня 17:50

В понедельник, 13 мая, расскажем, какие тарифы на свет готовят для украинцев и как будут изымать авто на нужды армии.

Курс гривны летом. Начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков Начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков ожидает , что официальный курс национальной валюты летом может ослабнуть до уровня 40,00−40,50 грн/$1. В ОТП Банке прогнозируют, что гривна летом не снизится ниже уровня 40,20 грн/$1. А в Райффайзен Банке ждут девальвацию нацвалюты.

Добавим, что НБУ на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 533,41 млн долларов. Это на 5% больше, чем неделей ранее (507,76 млн долларов).

Режим беспошлинной торговли с Украиной. Совет ЕС окончательно Совет ЕС окончательно одобрил продление автономных торговых мер для Украины, предусматривающих приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС. Обновленные АТМ вступят в силу 6 июня и будут действовать до 5 июня 2025 года.

ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также урегулировал работу электронного кабинета военнообязанного. Кстати, Кабмин утвердил Порядок, военнообязанных и резервистов, а также урегулировал работу электронного кабинета военнообязанного.

Госдолг Украины. По По данным Минфина, за первый квартал 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 404,8 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на 5,7 млрд долл. США. В то же время, средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась.

Ставки по депозитам. По По данным НБУ, в апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составляли 11,2% годовых, что на 0,1 п. п ниже месяца назад. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Тарифы на свет. Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил , что с 1 июня тарифы вырастут для населения. Точно, каким будет тариф, пока не утверждено, но ориентировочно тариф будет 3,5−4 грн.

тариф на электроэнергию для населения, поскольку он не покрывает стоимость производства электроэнергии Энергоатомом и Укргидроэнерго. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев добавил , что необходимо пересмотретьдля населения, поскольку он не покрывает стоимость производства электроэнергии Энергоатомом и Укргидроэнерго.

Военная помощь США. Министерство обороны США Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на $400 млн. Этот пакет президентских полномочий включает средства для обеспечения наиболее неотложных потребностей Украины на поле боя, в частности средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронемашины и противотанковые средства.

В условиях полномасштабной войны важную роль играют не только атакующие виды оружия, но и те, которые ежедневно спасают жизнь. В частности, для этого созданы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). Finance.ua удалось пообщаться с частной компанией, занимающейся именно этими крайне актуальными направлениями. Что интересного они рассказали — читайте в новом материале

Метро на Виноградарь. КП «Киевский метрополитен» КП «Киевский метрополитен» объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет около 14 млрд грн.

Авто на нужды ВСУ. После 18 мая у украинцев После 18 мая у украинцев начнут изымать транспорт для удовлетворения потребностей ВСУ. Речь идет не только об автомобилях, но и о сельскохозяйственной технике и, в частности, водном транспорте. Изымать транспорт смогут только на основе решений местных властей.

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