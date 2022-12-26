День финансов: как работает Power Banking, новый пакет санкций, доходы банков — Finance.ua

День финансов: как работает Power Banking, новый пакет санкций, доходы банков Сегодня 17:50

В понедельник, 26 декабря, стало известно, каким будет доллар на Новый год и после и о доходах банков.

Курс доллара. В период новогодних праздников курс доллара в Украине может ненадолго «подскочить». Колебания курса прогнозирует директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отмечая, что они будут В период новогодних праздников курс доллара в Украине может ненадолго «подскочить». Колебания курса прогнозирует директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отмечая, что они будут кратковременными и в целом доллар останется в диапазоне 40-41 грн/долл.

Прибыль банков. Как Как сообщает Опендатабот, за 10 месяцев 2022 года прибыль украинских банков сократилась более чем в 5 раз. Так, в прошлом году за этот период банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 г. — лишь 11 млрд грн.

Также банкиры объяснили рост спроса на валюту в Украине в конце года.

Кстати, Украина заняла третье место в мировом рейтинге стран по внедрению криптовалюты, уступив только Вьетнаму и Филиппинам и обогнав Индию и США, занявших соответственно 4-е и 5-е места. Мы подготовили материал о состоянии крипторынка в этом году:

Расходы на релокацию. Малые и средние предприятия (МСП) в Украине, которым из-за российского полномасштабного вторжения пришлось переезжать в другие области, могут Малые и средние предприятия (МСП) в Украине, которым из-за российского полномасштабного вторжения пришлось переезжать в другие области, могут получить возмещение расходов, которые они понесли в ходе релокации.

Украина готовит новый пакет санкций против россии. Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала СНБО рассмотреть санкции против представителей силовых органов россии и представителей ІТ-сектора.

Украине понадобится до $57 млрд в 2023 году. Украине может Украине может потребоваться от $39,5 млрд до $57 млрд внешнего финансирования в 2023 году. В МВФ объяснили, что к этой сумме добавляются еще $8 млрд, которые Украина могла бы освоить в рамках восстановления, хотя правительство оценивает свои возможности гораздо выше — в $17 млрд.

Украинцам хотят разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагает разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность. Как Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагает разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность. Как отмечает Минреинтеграции, это поможет решить проблему украинцев, выехавших из временно оккупированных регионов на территорию третьих стран и имеющих проблемы с восстановлением документов, удостоверяющих их личность и гражданство Украины.

Расходы украинских городов на новогодние елки. Власти украинских городов существенно Власти украинских городов существенно сократили расходы на организацию рождественских праздников и установку рождественских елок. По данным общественной организации, в прошлом году 17 городов Украины потратили на празднование 50 млн грн. В городах, где елки были установлены, из городских бюджетов выделяли минимальные денежные средства. Большинство городов использовали елки и декорации прошлых лет.

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