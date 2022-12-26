Аналітики підрахували витрати українських міст на новорічні ялинки — Finance.ua
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Аналітики підрахували витрати українських міст на новорічні ялинки

Казна та Політика
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Аналітики підрахували витрати українських міст на новорічні ялинки
Аналітики підрахували витрати українських міст на новорічні ялинки, Фото: chesno.org
Влада українських міст суттєво скоротила витрати на організацію різдвяних свят та встановлення різдвяних ялинок.
Про це повідомила аналітикиня Руху «Чесно» Катерина Березюк.
За даними громадської організації, минулого року 17 міст України витратили на святкування 50 млн грн.
Цьогоріч 16 міст, які відповіли на запит «Чесно», сумарно виділили на ялинки та декорації 191 тис. грн.
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Більшість міськрад взагалі відмовились встановлювати ялинки. Зокрема, Дніпро та Рівне не стали встановлювати ялинки після опитувань, проведених мерами Борисом Філатовим та Олександром Третяком.
У містах, де ялинки були встановлені, з міських бюджетів виділяли мінімальні кошти. Більшість міст використовували ялинки та декорації минулих років.
У Луцьку 17 тис. грн пішло на оформлення новорічних локацій.
У Миколаєві на технічне обслуговування та ремонт гірлянд витратили 63 тис. грн. Ужгороду придбання світлової конструкції для фотозони обійшлося у 50 тис. гривень.
У Житомирі за 38 тис. грн облаштували «Резиденцію Святого Миколая». У Чернівцях на оформлення фотозон витратили 23 тис. бюджетних коштів.
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«Економія бюджетних коштів була досягнута великою мірою за рахунок взаємодії влади, громадян та бізнесу», — каже Катерина Березюк.
У Миколаєві містяни самостійно прикрасили ялинку, а у Сумах виготовили майже 2 тис. прикрас для живих ялинок. У Львові ялинка була подарована місцевим підприємцем та встановлена безкоштовно.
Не виділялись кошти з міського бюджету і у Києві. Конструкція ялинки, іграшки, енергоощадні гірлянди та генератор надані бізнесом.
Частина ж міськрад зосередились на створенні святкової атмосфери для дітей та придбанні подарунків.
Зокрема 7,5 млн грн передбачено на подарунки дітям у Полтаві, 2,7 млн грн планують витратити у Вінниці, і 1,9 млн грн — в Ужгороді.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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