Як зросли ціни на святкові продукти перед Новим 2023 роком — Finance.ua

Як зросли ціни на святкові продукти перед Новим 2023 роком Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як зросли ціни на святкові продукти перед Новим 2023 роком

Новорічний стіл в Україні буде дорожчий за торішній: продукти подорожчали на 20 — 80%. Найбільше за рік зросли ціни на імпортні фрукти, овочі та алкогольні напої. розповідає, як зміниться вартість продуктів, які українці традиційно купують перед Новим роком.

Дані Держстату щодо середніх цін на основні продукти традиційно запізнюються на кілька місяців — нині доступні показники за жовтень. Але й вони свідчать про те, що ціни проти грудня 2021 року значно зросли.

Середні ціни на м’ясо, сири, яйця в Україні, жовтень 2022:

яловичина — 203,45 грн/кг;

свинина — 174,45 грн/кг;

філе куряче — 138,81 грн/кг;

ковбаси варені першого ґатунку — 151,61 грн/кг;

сири м’які жирні — 151,76 грн/кг;

масло вершкове — 63,06 грн/200 г;

яйця курячі — 57 грн/дес.

Дані Держстату минулих років показують, що в грудні, напередодні новорічних свят, зазвичай на 3 — 5% зростають ціни на яловичину, ковбаси, сири та на 10% дорожчають яйця. Вартість курячого філе та свинини зазвичай не змінюється або трохи знижується.

Які овочі подорожчали

Неможливість транспортувати імпортні овочі повітряним і морським шляхом зменшує кількість пропозицій на ринку й затримує швидкість постачань. До того ж велика частина вітчизняних постачальників залишилися на окупованих територіях півдня країни.

Аналітики зазначають , що це вплинуло на вартість томатів (+102%), огірків (+108%), буряку (+75%) та моркви (+48%). Найбільше з-поміж овочів подорожчала ріпчаста цибуля, ціни на яку зросли в середньому за рік на 221%.

Ціни на алкоголь

Перше зростання цін на алкогольні напої відбулося ще до повномасштабного вторгнення росіян. З 1 січня 2022 акцизний податок на алкоголь підвищився на 5%. Проте за рік середні ціни на алкоголь у середньому зросли на 49%.

За даними аналітиків Всеукраїнського сервісу доставки Zakaz.ua, насамперед подорожчала продукція світових брендів, що випускають міцні напої та ігристі вина, які українці зазвичай купують до святкового столу на Новий рік. Наприклад, пляшка білого рому Captain Morgan подорожчала на 87% — до 538 грн, коньяки Hennessy — на 20 — 30% залежно від об’єму пляшки, вітчизняні ігристі вина — на 22% і більше, імпортні — до 90%.

Ціни на цитрусові

Аналітики констатують підвищення цін на цитрусові в середньому на 74% за рік. На 61% подорожчали мандарини, які традиційно купують до новорічного столу. Торік середня вартість мандаринів була приблизно 40 грн/кг, сьогодні — 71,9 грн/кг. Проте популярний сорт «Клементин», що відрізняється солодким смаком і відсутністю кісточок, залишається доступнішим — 64,9 грн/кг.

Найдорожчим з-поміж цитрусових є лайм — його вартість коливається від 185 до 225 грн/кг. У середньому від грудня минулого року лайм подорожчав на 131%.

Експерти називають дві причини подорожчання цитрусових в Україні під час війни. По-перше, падіння курсу гривні щодо іноземних валют, адже суттєву частку цих фруктів імпортують із Туреччини, Іспанії, Греції та Єгипту. По-друге, більшість постачань натепер іде суходолом, що зменшує обсяги, а отже, і пропозицію на українському ринку.

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