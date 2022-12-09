Ціни на продукти зросли на 33,5%: що дорожчає найшвидше (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на продукти зросли на 33,5%: що дорожчає найшвидше (інфографіка)

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Середні ціни на продукти харчування в листопаді 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли на 33,5%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 25,7%.
Про це повідомляє Державну служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали яйця — на 80,7%, фрукти — на 70,5%, овочі — на 49,6%, риба та рибопродукти — 44,5%, цукор — на 32,9%, хліб та хлібопродукти — на 29,7%, макаронні вироби — на 27,5%.
Ціни на продукти зросли на 33,5%: що дорожчає найшвидше (інфографіка)
Крім того, олія подорожчала на 25,7%, м’ясо та м’ясопродукти — на 24,4%, сир та м’який сир — на 22,6%, хліб — на 19,9%, молоко на 16,3%, соняшникова олія — на 14,1%.
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Перебої з електропостачанням істотно не вплинуть на вартість продуктів харчування в Україні та не спровокують дефіциту на них. Як передає Мінагрополітики, на цьому наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
До того ж, додав перший заступник міністра, багато генераторів уже прямують до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.
Висоцький також зауважив, що скорочення площ сівби озимих культур може вплинути на обсяги експорту, а не на внутрішній ринок. Адже Україна вирощує вдвічі більше продукції, ніж потрібно для споживання.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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