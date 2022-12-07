Чи вплине відключення світла на ціни на продукти: прогноз Мінагрополітики — Finance.ua
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Чи вплине відключення світла на ціни на продукти: прогноз Мінагрополітики

Особисті фінанси
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Чи вплине відключення світла на ціни на продукти: прогноз Мінагрополітики
Чи вплине відключення світла на ціни на продукти: прогноз Мінагрополітики
Перебої з електропостачанням істотно не вплинуть на вартість продуктів харчування в Україні та не спровокують дефіциту на них.
Як передає Мінагрополітики, на цьому наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
«Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше», — зазначив він.
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До того ж, додав перший заступник міністра, багато генераторів уже прямують до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.
Висоцький також зауважив, що скорочення площ сівби озимих культур може вплинути на обсяги експорту, а не на внутрішній ринок. Адже Україна вирощує вдвічі більше продукції, ніж потрібно для споживання.
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«Скорочення посіву зменшить експорт, але навіть при наявних засіяних площах Україна матиме удвічі більше вирощеної агропродукції, аніж потрібно для споживання. Це може вплинути на обсяг експорту, але не на внутрішній ринок», — сказав Висоцький.
Він деталізував, що в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і, відповідно, отримують більше продуктів їх переробки, ніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.
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За матеріалами:
Укрінформ
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