Українцям хочуть дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу — Finance.ua

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Українцям хочуть дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу

Особисті фінанси
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Українцям хочуть дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу
Українцям хочуть дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пропонує дозволити пересилати поштою документи, які посвідчують особу.
Про це повідомляє пресслужба міністерства в Telegram.
Як зазначає Мінреінтеграції, це допоможе вирішити проблему українців, які виїхали з тимчасово окупованих регіонів на територію третіх країн, і мають проблеми з поновленням документів, які посвідчують їх особу та громадянство України.
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Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, яку нещодавно обговорювали на засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій і третіх країн, — це передача відповідних документів поштовим зв’язком. Проте правила надання поштових послуг в Україні не дозволяють це робити.
«Особисті документи поштою в нас не відправляються. Виняток — закордонні паспорти», — йдеться у повідомленні.
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Тож, Мінреінтеграції запропонувало внести зміни в постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», доповнивши перелік документів, які можуть передаватися поштою.
«Це надасть дозвіл поштовим службам пересилати документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. І, зокрема, посвідчення на повернення в Україну. Що дуже актуально для наших співвітчизників, які з ТОТ опинились в третіх країнах», — підкреслило міністерство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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