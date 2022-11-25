Чи можна виїхати з України за внутрішнім паспортом - відповідь ДПСУ — Finance.ua
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Чи можна виїхати з України за внутрішнім паспортом - відповідь ДПСУ

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У перші місяці війни українці могли виїхати у сусідні країни із тими документами, які у них були на руках, тобто із «внутрішніми» паспортами також. Така домовленість була у зв’язку із екстреною евакуацією наших громадян.
Із якими документами можна зараз виїхати за кордон, розповів у коментарі TRAVEL РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
«Як і раніше, основний документ, з яким громадяни України мають право перетинати кордон — це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, простіше — закордонний паспорт», — пояснює він.
Для дітей, які не досягли 16-річного віку, виїзд за межі України може здійснюватися за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини — у разі відсутності паспорта.
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«В окремих випадках дорослі українці можуть перетнути кордон на виїзд з внутрішнім паспортом — лише у разі, якщо вони слідують з районів, де ведуться бойові дії і вони рятуються від війни та не можуть собі оформити закордонні паспорти», — зазначає речник Держприкордонслужби.
У відомстві звертають увагу громадян: краще все-таки їхати з закордонним паспортом, бо саме цей документ може знадобитися для перебування за кордоном, що обумовлено законодавством країн.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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