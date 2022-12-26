Україна готує новий пакет санкцій проти росії — Finance.ua

Україна готує новий пакет санкцій проти росії Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Україна готує новий пакет санкцій проти росії

Міжвідомча робоча група з реалізації санкційної політики рекомендувала РНБО розглянути санкції проти представників силових органів росії та представників ІТ-сектору.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"В рамках посилення санкційного тиску на державу-терориста та осіб, що підтримують чи сприяють агресії рф проти України, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1300 представників силових органів рф. Зокрема, фсб, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії рф, міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України.

Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери рф. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які режим путіна використовує для пропаганди тощо", — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Окрім того, Міжвідомча робоча група розглянула на засіданні низку питань, спрямованих на посилення співпраці з партнерами України та збільшення ефекту санкційного тиску. Зокрема, питання:

віддзеркалення країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше Україною;

унеможливлення отримання російською федерацією та республікою білорусь товарів критичного імпорту. В першу чергу — товарів та комплектуючих, які використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.

Як було зазначено під час засідання, на сьогодні у відповідних органів України та країн-партнерів є повне взаєморозуміння з ключових питань санкційної політики. Триває обмін інформацією. Дані, що надаються Україною, мають продовження у відповідних рішеннях та діях союзників. Так, наприклад, частиною 9-го пакету санкцій ЄС, а також санкцій, ухвалених США, було віддзеркалення санкцій, раніше запроваджених Україною.

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Окрім того, партнери оперативно здійснюють перевірку наданої Україною інформації щодо, наприклад, західних комплектуючих, виявлених у зброї, яку використовує держава-терорист, та вживають відповідні заходи.

Довідка Finance.ua:

за чотири місяці роботи МРГ Радою національної безпеки та оборони ухвалено, а президентом України введено в дію рішення про запровадження санкцій проти 3134 фізичних та 1374 юридичних осіб. Більшість з ухвалених санкцій попередньо розглянуті та опрацьовані МРГ;

окрім того, з урахуванням останніх рішень МРГ рекомендувала подати на розгляд РНБО санкції ще проти понад 8000 фізичних та юридичних осіб.

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