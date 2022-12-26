Яким буде долар на Новий рік і після — Finance.ua

Яким буде долар на Новий рік і після Сьогодні 14:00 — Валюта

У період новорічних свят курс долара в Україні може ненадовго «підскочити».

Коливання курсу прогнозує директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, відзначаючи, що вони будуть короткочасними, і в цілому долар залишиться в діапазоні 40-41 грн/дол.

«В останній тиждень року і на початку 2023 року суттєві зміни на валютному ринку не передбачаються. Коридор курсових коливань залишатиметься на рівні 40-41 грн/дол... Однак припускаємо можливі кількаденні коливання курсу в межах 1% саме в дні свят. Але долар швидко повернеться в економічно мотивований коридор», — упевнений експерт.

На його думку, будь-які екстремальні курсові скачки ні до Нового року, ні в перший тиждень після нього не очікуються.

Довідка Finance.ua:

Рівень міжнародної фінансової підтримки дозволяє НБУ на горизонті найближчих місяців продовжувати притримуватись політики фіксованого курсу. Проте підвищений попит може призвести до зростання курсу на готівковому ринку. Про це сказав Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард».

НБУ оновив перелік валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні. Національний банк України з 30 грудня 2022 року вилучить хорватську куну з переліку валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні.

Обозреватель За матеріалами:

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