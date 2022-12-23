НБУ оновив перелік валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні — Finance.ua
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НБУ оновив перелік валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні

Валюта
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НБУ оновив перелік валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні
НБУ оновив перелік валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні
Національний банк України з 30 грудня 2022 року вилучить хорватську куну з переліку валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Як зазначається, відповідне рішення пов’язане із приєднанням Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.
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Офіційний курс гривні до куни, установлений Національним банком 29 грудня 2022 року, діятиме до 1 січня 2023 року (включно).
Перелік іноземних валют, до яких Національний банк щоденно встановлює офіційний курс гривні, починаючи з 2 січня 2023 року, не міститиме іноземної валюти — куни.

Довідка Finance.ua:

  • нинішній режим фіксованого офіційного курсу є раціональним рішенням у воєнній ситуації, а наявна різниця між офіційним і курсом готівкового ринку в 10% допустима в поточних умовах, вважає голова правління Райффайзен Банку (Київ) Олександр Писарук;
  • цього тижня, 19-25 грудня, готівковий курс долара в Україні залишиться в межах 39,5-40,5 грн. При цьому можливі короткочасні коливання на 0,25–0,5 грн/дол. Такий прогноз у коментарі надав директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
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