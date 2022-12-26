ЄБРР відшкодує бізнесу витрати на релокацію: хто, скільки та як може отримати — Finance.ua
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ЄБРР відшкодує бізнесу витрати на релокацію: хто, скільки та як може отримати

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ЄБРР відшкодує бізнесу витрати на релокацію: хто, скільки та як може отримати
ЄБРР відшкодує бізнесу витрати на релокацію: хто, скільки та як може отримати
Малі та середні підприємства (МСП) в Україні, яким через російське повномасштабне вторгнення довелось переїздити в інші області, мають змогу отримати відшкодування витрат, які вони понесли в ході релокації.
Кошти на це виділили США та Швейцарія, компенсації бізнесу надаватимуться через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР, пише The page.

Релокація бізнесу: хто має право на компенсацію від ЄБРР

Для того, щоб мати змогу податися на відшкодування, компанія має відповідати низці вимог:
  • мати у штаті до 500 співробітників;
  • мати річний обіг до 50 млн євро або загальні активи до 43 млн євро;
  • щонайменше два роки операційної діяльності;
  • частка українських власників — понад 50%.

Релокація МСП: на яку компенсацію від ЄБРР можна розраховувати

Загальний обсяг допомоги від США та Швейцарії складає 2,4 млн євро.
Близько 80 українських компаній отримають до 30 тис. євро кожна на відшкодування витрат, що не були попередньо оплачені іншими організаціями, пов’язані з:
  • перевезенням устаткування, обладнання, сировини та готової продукції;
  • пакуванням, демонтажем, налагодженням, ремонтом, орендою та придбанням обладнання;
  • використанням приміщень: до одного місяця оренди, інженерні або ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях для зберігання обладнання та виробництва.

Як подати заявку

Подати заявки на компенсацію можна за цим посиланням. Кінцевий термін подання заявок — 31 січня 2023.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The page
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