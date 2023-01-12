День финансов: изменения в выплате льгот на коммуналку, сотрудничество Украины с МВФ в 2023 году, какие предприятия не будут отключать от электричества — Finance.ua

День финансов: изменения в выплате льгот на коммуналку, сотрудничество Украины с МВФ в 2023 году, какие предприятия не будут отключать от электричества Сегодня 17:50

Четверг, 12 января. О социальной помощи украинцам в Украине и за границей.

Выплата субсидий. Несмотря на полномасштабное российское вторжение, украинцам продолжают выплачивать субсидии. В Пенсионном фонде напомнили, что некоторые граждане Несмотря на полномасштабное российское вторжение, украинцам продолжают выплачивать субсидии. В Пенсионном фонде напомнили, что некоторые граждане могут претендовать на выплаты на сверхурочную площадь жилья. Это нетрудоспособные неработающие лица, проживающие одни.

Льготы на «коммуналку». С 1 января 2023 г. украинцы смогут получать льготы на жилищно-коммунальные услуги С 1 января 2023 г. украинцы смогут получать льготы на жилищно-коммунальные услуги исключительно в денежной наличной форме . Средства будут перечисляться органами Пенсионного фонда Украины.

Помощь при рождении ребенка. В Минсоцполитики напомнили, что при рождении ребенка родители могут рассчитывать на поддержку государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены, несмотря на военное время, а также о «пакете малыша». Как оформить помощь — В Минсоцполитики напомнили, что при рождении ребенка родители могут рассчитывать на поддержку государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены, несмотря на военное время, а также о «пакете малыша». Как оформить помощь — рассказываем здесь

Выплаты переселенцам. Выплаты для ВПЛ — это ежемесячное денежное пособие на проживание от государства, которое украинцы получают на свои карты. С 1 января 2023 года процесс перечисления остается тем же, каким был в 2022 году. Перевод бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО «Ощадбанк» ежемесячно до 3, 13 и 23 числа, раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

Социальные выплаты в Украине финансируются за счет международной помощи. Сегодня МВФ стал одним из ключевых партнеров в суровых реалиях военной экономики. Но Фонд никогда не дает деньги просто так, траншам предшествует ряд требований, которые должна выполнить страна. В новом материале Finance.ua рассказывает, чего в этом году ждать Украине от сотрудничества с МВФ:

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, сколько должна вернуть Украина в 2023 году и что происходит на рынке драгоценных металлов:

Обязательное пенсионное накопление. Одним из приоритетов правительства на 2023 год является Одним из приоритетов правительства на 2023 год является введение обязательного пенсионного накопления . Эксперты объяснили, почему введение накопительной системы не ко времени. Например, с точки зрения фискальной устойчивости введение накопительного уровня сегодня — это перевод денег из одного кармана в другой с определенной потерей по дороге.

Украинцы могут остаться в Чехии еще на год. Сенат Чехии одобрил поправку в закон о продлении режима Сенат Чехии одобрил поправку в закон о продлении режима временной защиты для украинцев на один год — до конца марта 2024 года. Украинцы, желающие продолжить свою временную защиту в Чехии, должны будут зарегистрироваться в электронном виде до конца марта 2023 года.

В то же время, украинские банки работают над продуктовыми решениями для украинцев за рубежом. К примеру, банк «Конкорд» предоставит возможность открывать счета с иностранными IBAN . Этот счет можно будет полноценно использовать как европейский счет и для зачисления доходов, и для проведения расходных операций.

Обязательный PESEL UKR для украинцев в Польше. Польское правительство готовит изменения, по которым все украинцы в Польше должны оформить PESEL UKR. Раньше оформление PESEL оставляли на усмотрение украинцев, однако в этом году это изменится. Польское правительство готовит изменения, по которым все украинцы в Польше должны оформить PESEL UKR. Раньше оформление PESEL оставляли на усмотрение украинцев, однако в этом году это изменится. В соответствии с новыми изменениями , прибывшим в Польшу украинцам для оформления документа теперь выделяют 30 дней.

Гарантии от Кабмина. В Минэкономики заявляют, что, несмотря на необходимость плановых отключений для стабилизации энергосистемы, определенной группе предпринимателей свет отключать не будут. Речь идет о предприятиях, которые будут покупать импортируемое электричество — В Минэкономики заявляют, что, несмотря на необходимость плановых отключений для стабилизации энергосистемы, определенной группе предпринимателей свет отключать не будут. Речь идет о предприятиях, которые будут покупать импортируемое электричество — они будут гарантированно защищены от плановых отключений в объемах приобретенной электроэнергии.

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