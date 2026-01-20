День финансов: изменение тарифов ПриватБанка для ФЛП, требования МВФ, опорные Пункты несокрушимости Сегодня 17:33

Во вторник, 20 января, рассказали об опорных Пунктах несокрушимости и ситуации в энергетике. Также в Киевводоканале сообщили , где самая сложная ситуация в столице.

Ситуация в столице

В связи с вражескими обстрелами обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы. На данный момент водоснабжение отсутствует здесь.

Опорные Пункты несокрушимости

Правительство Украины приняло изменения в Порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости с целью усиления поддержки граждан в условиях морозов, восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов и ослабления комендантского часа

ПриватБанк меняет тарифы

Как сообщила пресс-служба банка, новая тарифная модель для ФЛП фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии. С 1 января 2026 года ПриватБанк запускает масштабные изменения на рынке банковского обслуживания предпринимателей.

Кстати, на украинском финансовом рынке готовится к запуску новый инструмент для граждан — личные инвестиционные счета (ЛИС). Его задача проста и амбициозна в то же время: сделать инвестирование в украинские ценные бумаги привычным шагом для миллионов людей, которые до сих пор ограничивались депозитами или покупкой валюты.

Ослабление гривны продолжается

Национальный банк Украины на прошлой неделе продолжил постепенно ослаблять курс гривны на фоне растущего дисбаланса на валютном рынке и повышенного спроса на иностранную валюту.

Автоматическое начисление пенсий и соцвыплат

В Украине планируют ввести полностью проактивные пенсионные и социальные услуги, чтобы граждане получали выплаты автоматически, без сбора справок и личных обращений в государственные учреждения. Однако точных сроков введения новых услуг нет.

Какие дома наиболее энергоэффективны

Эксперты проанализировали более 10 тысяч жилых домов, нанесенных на карту энергоэффективности Киева по типам застройки и потенциальным признакам энергоэффективности.

Минюст открыл Единый государственный реестр

Министерство юстиции Украины возобновляет публичный доступ к открытым данным Единого государственного реестра — о ФЛП, компаниях и общественных формированиях.

