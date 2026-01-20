У Київводоканалі повідомили, де найскладніша ситуація в столиці Вчора 16:10 — Казна та Політика

У зв’язку з ворожими обстрілами знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури столиці.

Про це повідомили у Київводоканалі.

Наразі водопостачання відсутнє

майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони).

Житловий масив Троєщина на зниженому тиску води.

На зниженому тиску у водопровідних мережах Правобережної частини міста залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони.

В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи систем водопостачання.

Вночі після чергової російської атаки у Києві без тепла залишилися понад 5600 багатоповерхівок. Обстріл спричинив пошкодження житлових будинків, інфраструктури та школи, є постраждала людина. Через енергетичні проблеми метро працює зі змінами, а на Київщині внаслідок атаки загинула одна людина.

