У Київводоканалі повідомили, де найскладніша ситуація в столиці

Казна та Політика
376
У зв’язку з ворожими обстрілами знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури столиці.
Про це повідомили у Київводоканалі.
Наразі водопостачання відсутнє

  • майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони).
  • Житловий масив Троєщина на зниженому тиску води.
На зниженому тиску у водопровідних мережах Правобережної частини міста залишаються Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони.
В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.
Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи систем водопостачання.
Вночі після чергової російської атаки у Києві без тепла залишилися понад 5600 багатоповерхівок. Обстріл спричинив пошкодження житлових будинків, інфраструктури та школи, є постраждала людина. Через енергетичні проблеми метро працює зі змінами, а на Київщині внаслідок атаки загинула одна людина.
За матеріалами:
Finance.ua
