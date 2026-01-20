Мін’юст відкрив ЄДР — скільки ФОПів зараз в Україні Вчора 11:43

ФОП за ноутбуком перевіряє ЄДР

Міністерство юстиції України відновлює публічний доступ до відкритих даних Єдиного державного реєстру — щодо ФОПів, компаній та громадських формувань.

Про це повідомляє Опендатабот.

Відповідний наказ набрав чинності 19 січня 2026 року та передбачає повторне оприлюднення інформації з ЄДР у форматі відкритих даних.

Динаміка кількості ФОПів в Україні

Станом на початок 2026 року в Україні зареєстровано 2 181 217 ФОПів.

За менш ніж місяць їх кількість зросла на 6 тисяч.

Порівняно з 2024 роком кількість активних підприємців зросла на 14 412 осіб. За чотири роки повномасштабної війни кількість ФОПів в Україні збільшилася загалом на 194 тисячі.

Водночас темпи зростання поступово сповільнюються. Найбільший приріст зафіксували у 2023 році — понад 5%. У 2024 році він скоротився до 3,5%, а у 2025 році — до 0,39%.

Раніше ми повідомляли , що ФОПам на спрощеній системі оподаткування, чий дохід за рік більше 1 мільйона гривень, швидше за все, не оминути сплати ПДВ. Від такої вимоги не відмовилися у МВФ.

