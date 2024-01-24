День финансов: итоги-2023 ПриватБанка, сколько заработали россияне на украинцах, которые смотрят рос. контент, сомнительные инвестиционные проекты — Finance.ua

День финансов: итоги-2023 ПриватБанка, сколько заработали россияне на украинцах, которые смотрят рос. контент, сомнительные инвестиционные проекты Сегодня 17:40

В среду, 24 января, в Пентагоне назвали сумму, которую коалиция «Рамштайн» выделила Украине, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об итогах переговоров в Ужгороде со словацким коллегой Фицо.

Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский ввел в действие решение СНБО для бизнеса. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства , в который войдут представители бизнеса. Кроме этого, по его словам, правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на «белый», легальный бизнес.

Ежемесячное государственное пособие на проживание. Владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья имеют право на выплаты ВПЛ. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц. Об этом Владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья имеют право на выплаты ВПЛ. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

Кстати, в полиции предупредили о новой схеме мошенников по выплате по 6500 и 13 200 грн.

выплате по 6500 и 13 200 грн. К тому же, как заявила компания «Укрэнерго», мошенники снова используют название компании в своих целях. Они обещают, что люди получат деньги за каждую лампу при обмене.

При этом Нацполиция разоблачила банду, которая грабила «криптовалютчиков».

Итоги работы ПриватБанка за 2023 год. ПриватБанк 🏛️ПриватБанк обнародовал результаты прошлого года, которые оказывают непосредственный эффект на укрепление экономики государства. Прибыль банка до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года.

Иностранные инвесторы готовы приватизировать два украинских госбанка. Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков — Укргазбанка и Сенс банка. Об этом . Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков — Укргазбанка и Сенс банка. Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

Как реализовать жилищный сертификат єВідновлення. Общая сумма, на которую 298 украинских семей приобрели новое жилье по программе Общая сумма, на которую 298 украинских семей приобрели новое жилье по программе єВідновлення , уже превысила полмиллиарда гривен.

Кстати, если вы решили продать свою недвижимость во время войны, необходимо знать несколько нюансов. Мы подготовили об этом новую статью, где есть подробная инструкция: 👇

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов. В список включены Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов. В список включены такие компании.

Госфинмониторинг в 2023 году передал правоохранительным органам материалов на сумму 102,1 млрд грн.

Сколько заработали россияне на украинцах, которые смотрят российский контент. Бюджет страны-террориста за год получил от украинцев, которые смотрят российских YouTube-блоггеров и слушают российскую музыку, около 5 млн долларов. За эту сумму враг может 🥺⛔Бюджет страны-террориста за год получил от украинцев, которые смотрят российских YouTube-блоггеров и слушают российскую музыку, околоЗа эту сумму враг может приобрести 10 000 FPV-дронов.

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