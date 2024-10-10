День финансов: историческое увеличение налогов и рекордное количество вакансий — Finance.ua

День финансов: историческое увеличение налогов и рекордное количество вакансий Сегодня 17:35

В четверг, 10 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении закон об увеличении налогов № 11 416-д. Речь идет об исторически большом увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем. Также Рада приняла изменения в евроинтеграционный закон об админпроцедуре.

Бизнес нуждается в дальнейшем смягчении валютных ограничений. Европейская Бизнес Ассоциация Европейская Бизнес Ассоциация презентовала специальный опрос бизнеса и выявила актуальные потребности в смягчении валютных ограничений и оценке эффективности принятых мер Национальным банком Украины в мае 2024 года.

Напомним, в Украине стартовала программа электронного резидентства uResidency, позволяющая иностранным гражданам зарегистрировать и вести бизнес в Украине. А также платить налоги в украинский бюджет.

Finance.ua рассказывает все, что нужно знать о uResidency:

Помощь Украине с 2025 может сократиться. Эксперты Кильского института мировой экономики не исключают, что помощь Украине от основных партнеров с 2025 года может существенно сократиться. Такой прогноз они дают в очередном Эксперты Кильского института мировой экономики не исключают, что помощь Украине от основных партнеров с 2025 года может существенно сократиться. Такой прогноз они дают в очередном исследовании Ukraine Support Tracker, обнародованном 10 октября.

Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины. Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет составной частью кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов рф.

Процедура бронирования приостановлена. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Как работает механизм наказания за нарушение воинского учета. С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны были уточнить военно-учетные данные в течение 60 дней. А 19 мая начал действовать закон об административных правонарушениях за С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны были уточнить военно-учетные данные в течение 60 дней. А 19 мая начал действовать закон об административных правонарушениях за нарушение правил воинского учета.

Иностранцы смогут проходить военную службу по контракту в ВСУ.

Шеринг документов в «Дії». Для получения Для получения значительного количества услуг в территориальных органах Пенсионного фонда Украины можно обойтись без ксерокопий, сканкопий или фотографирования основных личных документов, как биометрический паспорт в форме ID-карты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) или свидетельство о рождении.

Работодатели разместили рекордное количество вакансий. В сентябре работодатели разместили на Work.ua 117 683 вакансии. И это новый рекорд за время полномасштабного вторжения. Такое явление В сентябре работодатели разместили на Work.ua 117 683 вакансии. И это новый рекорд за время полномасштабного вторжения. Такое явление фиксируется второй месяц подряд. Однако восстановление неравномерное: ситуация на западе и в центре государства значительно отличается от динамики в прифронтовых регионах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.