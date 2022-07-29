День финансов: ипотека от Ощадбанка, курс в обменниках, мораторий на коммунальные тарифы — Finance.ua
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День финансов: ипотека от Ощадбанка, курс в обменниках, мораторий на коммунальные тарифы

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В пятницу, 29 июля, стало известно, что Ощадбанк первым среди крупнейших банков возобновляет ипотечное кредитование и ВР ввела мораторий на коммунальные тарифы:
Возобновление ипотеки от Ощадбанка. С учетом ситуации, в которой оказалась Украина и украинцы с началом войны, Ощадбанк обновил ипотечные программы и первым среди крупнейших банков возобновил ипотечное кредитование. С 29 июля клиентам доступны следующие программы.
ВР намерена разрешить принудительное изъятие имущества во время войны. Законопроект предлагает разрешить принудительноизымать оборудование, которое может использоваться для деятельности оборонно-промышленного комплекса. Документ предусматривает, что компенсация отчужденного имущества производится за счет средств государственного бюджета.
Коммунальные тарифы во время войны. Верховная Рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. В частности, законом устанавливается, что тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению.
В НБУ сообщили, насколько упадут реальные зарплаты украинцев. По прогнозу, номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (с учетом инфляции) — на 27%.
  • Регулятор отметил, что в 2023 году инфляция начнет снижаться, а экономика вернется к росту.
Ситуация в обменниках сейчас. По состоянию на 29 июля курс доллара в некоторых обменниках столицы составил 42 грн. Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 41,60 грн/$, евро — 42,20 грн/€.
Кстати, гривны в Украине печатают два госпредприятия: Фабрика банкнотной бумаги и Банкнотно-монетный двор. Ежегодно Монетный двор выпускает около 1,8 млрд банкнот, а всего в обращении находятся около 3 млрд банкнот. В новом материале мы узнали

Как работает «печатный станок» и как он влияет на рядового украинца 💵💶

По материалам:
Finance.ua
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