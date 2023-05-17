День финансов: где открыть счет для ФЛП, оценка устойчивости банков, 7 высокооплачиваемых вакансий — Finance.ua

День финансов: где открыть счет для ФЛП, оценка устойчивости банков, 7 высокооплачиваемых вакансий
В среду, 17 мая, Finance.ua сравнил предложения 9 ведущих украинских банков, например, как УкрСиббанк и ПроКредит Банк, специализирующихся на обслуживании МСБ. Мы выделили 6 факторов, которые, на наш взгляд, важны для каждого ФЛП при выборе обслуживающего банка, и наглядно показали, что по каждому из них предпринимателям сегодня могут предложить финансисты.
Где открыть счет для ФЛП. Предложения лучших украинских банков
7 высокооплачиваемых вакансий, на которые срочно ищут работников. Work.ua попросил работодателей поделиться вакансиями, на которые срочно требуются работники, и компании передали более 35 горячих предложений. Finance.ua отобрал самые высокооплачиваемые из них. Также стало известно, где в Украине больше шансов найти приличный заработок.
- Исторический минимум: сколько украинцев официально числятся безработными.
Оценка устойчивости банковской системы. Национальный банк Украины утвердил «Техническое задание для проведения оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году». Утвержденное техническое задание определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости имущества, полученного банком в залог, формы отчетов и рабочих документов для проведения такой проверки и последующих этапов оценки устойчивости.
713 млн грн: ФГВФЛ показал, сколько поступило в апреле на счета банков. В течение апреля 2023 года на счета банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, поступило 713 млн грн,
в т. ч. от: реализации имущества, погашения кредитов, аренды имущества и других источников.
В Украине предлагается увеличивать минималку. Украинцам в 2023 году могут повысить минимальную зарплату, причем дважды. В итоге ожидается, что она будет составлять почти 9000 гривен. Это станет возможным в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта (№ 8431). Сейчас он находится на стадии проработки в бюджетном комитете ВР.
Сколько средств Украине нужно на восстановление. Украине понадобится 411 млрд долл. для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии. Такие расчеты ООН опубликовала в докладе «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».
Услуги для ВПЛ от службы занятости. Государственная служба занятости предлагает ряд сервисов и услуг, направленных на содействие трудоустройству переселенцев на новом месте.
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