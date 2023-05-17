День финансов: где открыть счет для ФЛП, оценка устойчивости банков, 7 высокооплачиваемых вакансий — Finance.ua

День финансов: где открыть счет для ФЛП, оценка устойчивости банков, 7 высокооплачиваемых вакансий Сегодня 17:50

В среду, 17 мая, Finance.ua сравнил предложения 9 ведущих украинских банков, например, как УкрСиббанк и ПроКредит Банк, специализирующихся на обслуживании МСБ. Мы выделили 6 факторов, которые, на наш взгляд, важны для каждого ФЛП при выборе обслуживающего банка, и наглядно показали, что по каждому из них предпринимателям сегодня могут предложить финансисты.

7 высокооплачиваемых вакансий, на которые срочно ищут работников. Work.ua Work.ua попросил работодателей поделиться вакансиями, на которые срочно требуются работники, и компании передали более 35 горячих предложений. Finance.ua отобрал самые высокооплачиваемые из них. Также стало известно, где в Украине больше шансов найти приличный заработок.

Исторический минимум: сколько украинцев официально числятся безработными.

Оценка устойчивости банковской системы. Национальный банк Украины Национальный банк Украины утвердил «Техническое задание для проведения оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году». Утвержденное техническое задание определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости имущества, полученного банком в залог, формы отчетов и рабочих документов для проведения такой проверки и последующих этапов оценки устойчивости.

713 млн грн: ФГВФЛ показал, сколько поступило в апреле на счета банков. В течение апреля 2023 года на в т. ч. от: реализации имущества, погашения кредитов, аренды имущества и других источников. В течение апреля 2023 года на счета банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, поступило 713 млн грн,от: реализации имущества, погашения кредитов, аренды имущества и других источников.

В Украине предлагается увеличивать минималку. Украинцам в 2023 году могут Украинцам в 2023 году могут повысить минимальную зарплату, причем дважды. В итоге ожидается, что она будет составлять почти 9000 гривен. Это станет возможным в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта (№ 8431). Сейчас он находится на стадии проработки в бюджетном комитете ВР.

Сколько средств Украине нужно на восстановление. Украине понадобится 411 млрд долл. для Украине понадобится 411 млрд долл. для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии. Такие расчеты ООН опубликовала в докладе «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

Услуги для ВПЛ от службы занятости. Государственная служба занятости предлагает ряд сервисов и услуг, направленных на содействие трудоустройству переселенцев на Государственная служба занятости предлагает ряд сервисов и услуг, направленных на содействие трудоустройству переселенцев на новом месте.

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