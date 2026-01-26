День финансов: ЕС отказывается от российского газа, недвижимость для социального жилья Сегодня 17:46

В понедельник, 26 января, бизнес получит гранты на генераторы, ВПЛ — новое жилье, а ЕС официально отказывается от российского газа.

ЕС отказывается от российского газа

В понедельник, 26 января, 27 государств-членов Европейского Союза официально приняли регламент о поэтапном отказе в от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (LNG). Решение является ключевым этапом реализации плана REPowerEU, заключающегося в прекращении зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

Гранты на генераторы

Правительство запускает новую Правительство запускает новую грантовую помощь в рамках программы «Власна справа». Предприниматели в Украине могут получить средства на генераторы и зарядные станции, чтобы работать и предоставлять услуги при обесточивании и блэкаутах.

Кстати, отключение света и нестабильность в энергосистеме часто сопровождаются скачками напряжения. Если после очередного включения ваш холодильник отказался работать, а телевизор встретил вас запахом горелого, это повод не для отчаяния, а для решительных юридических действий. Finance.ua рассказывает, как можно компенсировать ущерб.

Отбор недвижимости для доступного и социального жилья

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с международной организацией Habitat for Humanity (HFH) начинает новый проект оценки и отбора свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное и устойчивое жилье.

Где чаще всего регистрировали бизнес в Украине

В 2025 году в Украине наблюдалось оживление регистраций нового бизнеса. Больше всего новых компаний зарегистрировали в регионах с высокой деловой активностью и концентрацией бизнеса: безоговорочным лидером стал Киев

Медианная зарплата в Украине выросла

Наиболее приемлемым 31% респондентов определили заработную плату от 20 до 30 тысяч гривен. Еще 30% отмечают желаемый заработок в 30−50 тысяч. До 10 тысяч гривен готовы получать всего 4%.

Кто получит вдвое большие пенсии

3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может возрасти Кабмин работает над таким уровнем минимальных выплат, чтобы пенсию в Украине поднять до 6 тысяч гривен. Теперь же минимальная пенсия составляет. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может возрасти почти вдвое.

В Испании с января 2026 года новое миграционное законодательство

Согласно новым правилам, самый простой способ для иностранца найти работу в Испании — заключить контракт с испанской фирмой в стране своего проживания, рассказала адвокат Анхела Гарсия, специализирующаяся на вопросах миграции.

