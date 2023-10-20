День финансов: дома будущего, ЕС продлил временную защиту, двойной налог на прибыль банков — Finance.ua

День финансов: дома будущего, ЕС продлил временную защиту, двойной налог на прибыль банков Сегодня 17:10

В пятницу, 20 октября, в новой статье разбирались, в каких домах будут жить люди будущего, и сколько это будет стоить:

ЕС официально продлил временную защиту. Действие Директивы временной защиты ЕС, которая дает украинским беженцам право легально находиться на территории стран Евросоюза, официально Действие Директивы временной защиты ЕС, которая дает украинским беженцам право легально находиться на территории стран Евросоюза, официально продлили до марта следующего года.

Закон об увеличении расходов на оборону. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2023 год, предусматривающий увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.

Приоритеты на денежном рынке. Курсовая устойчивость, то есть отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны, будет оставаться приоритетом Национального банка. Об этом Курсовая устойчивость, то есть отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны, будет оставаться приоритетом Национального банка. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

НБУ вводит в обращение обновленную банкноту. С 24 октября в обращение вводятся банкноты номиналом 20 гривен с подписью Главы НБУ Андрея Пышного. Об этом С 24 октября в обращение вводятся банкноты номиналом 20 гривен с подписью Главы НБУ Андрея Пышного. Об этом сообщается на сайте Национального банка. Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Какой банк имеет больше всего отделений в Украине. По состоянию на 1 октября 2023 г. в Украине По состоянию на 1 октября 2023 г. в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 238. По данным НБУ, в Украине осталось 63 действующих банка.

В Нацбанке также рассказали, как будет работать финмониторинг политически значимых лиц.

Где в Украине самые большие и самые маленькие пенсии. За третий квартал 2023 года За третий квартал 2023 года средняя пенсия по стране выросла на 39 грн и составляет 5350,33 грн/146 $. При этом 3,57 млн ​​пенсионеров — это чуть больше трети от общего количества — получают выплаты на этом уровне или выше.

Рынок недвижимости: как банки понизили ипотечные ставки. Коммерческие банки снизили ставки ипотечного Коммерческие банки снизили ставки ипотечного кредитования — впервые с начала широкомасштабного вторжения. В среднем ставка снизилась сразу на 3%.

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