В НБУ назвали пріоритети на валютному ринку — Finance.ua

В НБУ назвали пріоритети на валютному ринку Сьогодні 09:02 — Валюта

В НБУ назвали пріоритети на валютному ринку

Курсова стійкість, тобто відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом Національного банку України.

Про це розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Як зазначив Ніколайчук, стрімке зростання ВВП у ІІ кварталі 2023 року (на 19,5%) пов’язане, в тому числі, з низькою базою порівняння минулого року — саме на ІІ квартал у 2022 році припало найбільше падіння ВВП.

Тож далі економіка зростатиме помірнішими темпами, водночас відновлення буде стійким. Необхідним підґрунтям для цього є стабільна робота банківської системи, контрольована інфляція та курсова стійкість.

НБУ доклав чималих зусиль для формування належних стійких передумов, щоб зберегти стійкість валютного ринку під час переходу до керованої гнучкості курсу. Одна з них — привабливі ставки за гривневими інструментами.

Сьогодні середні ставки за депозитами у гривні становлять близько 11- 12% після оподаткування та захищають від інфляції. Привабливість гривневих депозитів сприяє зменшенню попиту на валюту та відповідно зниженню тиску на валютному ринку. Це важливо для збереження його стійкості.

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Курсова стійкість, тобто відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом НБУ. Регулятор планує продовжити реалізацію своєї відповідної стратегії та пом’якшувати обмеження. Водночас цей процес буде поступовим, щоб надати необхідні можливості для роботи підприємств та мінімізувати ризики.

Він також додав, що з початку року Україна отримала близько 34 млрд дол. США від партнерів у формі кредитів та грантів.

Очікується, що міжнародна підтримка зберігатиметься і надалі, й обсяг фінансування у 2023 році становитиме близько 42 млрд дол. США.

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