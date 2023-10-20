В НБУ назвали пріоритети на валютному ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В НБУ назвали пріоритети на валютному ринку

Валюта
53
В НБУ назвали пріоритети на валютному ринку
В НБУ назвали пріоритети на валютному ринку
Курсова стійкість, тобто відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом Національного банку України.
Про це розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Як зазначив Ніколайчук, стрімке зростання ВВП у ІІ кварталі 2023 року (на 19,5%) пов’язане, в тому числі, з низькою базою порівняння минулого року — саме на ІІ квартал у 2022 році припало найбільше падіння ВВП.
Тож далі економіка зростатиме помірнішими темпами, водночас відновлення буде стійким. Необхідним підґрунтям для цього є стабільна робота банківської системи, контрольована інфляція та курсова стійкість.
НБУ доклав чималих зусиль для формування належних стійких передумов, щоб зберегти стійкість валютного ринку під час переходу до керованої гнучкості курсу. Одна з них — привабливі ставки за гривневими інструментами.
Сьогодні середні ставки за депозитами у гривні становлять близько 11- 12% після оподаткування та захищають від інфляції. Привабливість гривневих депозитів сприяє зменшенню попиту на валюту та відповідно зниженню тиску на валютному ринку. Це важливо для збереження його стійкості.
Читайте також
Курсова стійкість, тобто відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом НБУ. Регулятор планує продовжити реалізацію своєї відповідної стратегії та пом’якшувати обмеження. Водночас цей процес буде поступовим, щоб надати необхідні можливості для роботи підприємств та мінімізувати ризики.
Він також додав, що з початку року Україна отримала близько 34 млрд дол. США від партнерів у формі кредитів та грантів.
Очікується, що міжнародна підтримка зберігатиметься і надалі, й обсяг фінансування у 2023 році становитиме близько 42 млрд дол. США.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.