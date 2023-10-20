ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців — Finance.ua

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців Сьогодні 14:03 — Світ

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Дію Директиви тимчасового захисту ЄС, яка надає українським біженцям право легально перебувати на території країн Євросоюзу, офіційно продовжили до березня наступного року.

Про це йдеться у на сайті Європейської комісії.

«27 вересня 2023-го року міністри досягли політичної згоди щодо продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025-го року. Рішення було ухвалене 19 жовтня 2023-го року», — заявили у Єврокомісії.

У відомстві нагадали, що українські біженці мають у країнах ЄС право на роботу, проживання, медичну допомогу й базовий соціальний захист.

Як повідомлялося, після нападу росії на Україну у лютому 2022 року Європейський Союз вперше активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала громадянам України, що рятуються від війни, право легально перебувати на території ЄС, доступ до соціальних послуг, включаючи медичне обслуговування та освіту, а також право на працевлаштування.

Він мав діяти рік, однак пізніше його продовжили до березня 2024 року.

Укрінформ За матеріалами:

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