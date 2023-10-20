ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Світ
132
ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців
ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців
Дію Директиви тимчасового захисту ЄС, яка надає українським біженцям право легально перебувати на території країн Євросоюзу, офіційно продовжили до березня наступного року.
Про це йдеться у на сайті Європейської комісії.
«27 вересня 2023-го року міністри досягли політичної згоди щодо продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025-го року. Рішення було ухвалене 19 жовтня 2023-го року», — заявили у Єврокомісії.
Читайте також
У відомстві нагадали, що українські біженці мають у країнах ЄС право на роботу, проживання, медичну допомогу й базовий соціальний захист.
Як повідомлялося, після нападу росії на Україну у лютому 2022 року Європейський Союз вперше активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала громадянам України, що рятуються від війни, право легально перебувати на території ЄС, доступ до соціальних послуг, включаючи медичне обслуговування та освіту, а також право на працевлаштування.
Він мав діяти рік, однак пізніше його продовжили до березня 2024 року.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.