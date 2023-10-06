Які країни повторно надають статус тимчасового захисту українцям у 2023 році (список країн) — Finance.ua

Які країни повторно надають статус тимчасового захисту українцям у 2023 році (список країн) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Які країни повторно надають статус тимчасового захисту українцям у 2023 році (список країн)

Деякі українці бажають змінити країну тимчасового захисту. На це може бути багато причин: відсутність роботи, відсутність можливості забезпечити своє перебування або будь-який інший привід. У цьому випадку постає питання: а чи можна змінити країну тимчасового захисту? Відповідь — так, можна. Але починаючи з 2023 року не всі країни надають тимчасовий захист тим, хто вже мав його у іншій країні. Видання ukrainianinpoland.pl розповідає про те, в яких країнах Шенгену можна отримати тимчасовий захист після того, як ви отримали його в іншій країні.

Повторний тимчасовий захист для українців у Румунії

Як повідомляє сайт dopomoha.ro , у 2023 році Румунія й надалі приймає українців. При цьому, не важливо, чи мав український біженець захист в іншій країні, чи ні. Наразі можна отримати тимчасовий захист у Румунії та перебувати в цьому статусі до 4 березня 2024 року.

Українські біженці в Румунії можуть розраховувати на:

Допомогу з їжею, одягом та транспортом.

Допомогу з житлом.

Медичну допомогу.

Допомогу з пошуком роботи.

Допомогу з освітою.

Допомогу з вивченням мови.

Юридичну допомогу.

При цьому, цілком можливо, що в Румунії діють також і благодійні організації, які надають фінансову допомогу. Але про це потрібно дізнаватися безпосередньо в країні.

Португалія також продовжує приймати українських біженців, навіть якщо вони вже мали тимчасовий захист в інших країнах. У цій країні тимчасовий захист видається на один рік, але є можливість продовжити його два рази, терміном по півроку. Скористатися тимчасовим захистом у Португалії можуть:

громадяни України.

громадяни, які користуються міжнародним захистом на території України.

родичі громадян Україні і/або осіб, які мають міжнародний захист на території України.

іноземці або особи без громадянства, які проживають на території України.

Для отримання тимчасового захисту в Португалії потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу, та звернутися до відповідних структур. Більше інформації з цього приводу можна знайти на цьому сайті

Зверніть увагу! Для отримання тимчасового захисту в Португалії потрібно мати докази, що ви відмовилися від захисту в іншій країні.

Іспанія

В цій країні також надалі існує можливість отримати тимчасовий захист. Однак, треба врахувати, що в Іспанії ви не зможете самостійно обрати місце проживання. Тож вам можуть призначити провінцію у будь-якій точці країни. Варто бути до цього готовим.

Особи, які оформили тимчасовий захист на території Іспанії, мають право на:

Проживання та пересування по території країни.

Дозвіл на роботу.

Соціальну допомогу.

Варто також звернути увагу, що за статистикою, українцям доволі важко знайти роботу в Іспанії. Тому потрібно врахувати цей момент. Більш детально щодо тимчасового захисту в Іспанії можна почитати на цьому сайті

Хорватія

Якщо вас цікавить Хорватія, як країна для тимчасового захисту, то ви можете переїхати у неї. Оскільки в Хорватії можна отримати притулок, якщо ви вже мали тимчасовий захист в іншій країні.

Ті, хто отримає тимчасовий захист у Хорватії, мають право на:

Проживання. Роботу без отримання додаткового дозволу. Отримання медичної допомоги. Юридичну інформацію про права й обов’язки. Отримання освіти.

Більш детально про тимчасовий захист у Хорватії можна дізнатися на цьому сайті

Німеччина. На сьогоднішній день Німеччина — це країна, в якій перебуває найбільша кількість українських біженців. І не дивлячись на це, тут продовжують надавати тимчасовий захист, навіть якщо його вже було надано в іншій країні.

Варто звернути увагу, що так само, як і в Іспанії, ви не зможете самостійно обрати місце свого перебування. Виключення — якщо у вас є родинні зв’язки у Німеччині. У такому випадку ви можете проживати зі своєю сім'єю.

Більш детальну інформацію щодо тимчасового захисту в Німеччині можна знайти на цьому сайті

Нідерланди

Голандія не користується величезною популярністю серед українських біженців. Втім, там також можна отримати тимчасовий захист, навіть якщо ви мали його на території іншої країни.

Як зазначається на сайті , українські біженці можуть отримати тимчасовий захист в Нідерландах, якщо вже мали його в іншій країні. Втім, для цього потрібно припинити дію тимчасового захисту в іншій країні. Крім того, особи, які втекли з території рф, не можуть оформити тимчасовий захист у Нідерландах.

Наразі можна отримати прихисток у Голандії до 4 березня 2024 року. Однак, цілком можливо, що його буде продовжено ще на рік — до 4 березня 2025 року.

Не надають повторно тимчасовий захист

Так само, існує ряд країн, які не надають повторного тимчасового захисту. Нижче ми наводимо їхній список.

Польща

Польща — це друга країна за кількістю українських біженців. Ця країна досі оформлює тимчасовий захист. Втім, якщо ви мали його в іншій країні, ви не зможете оформити захист у Польщі. Такі норми діють від початку 2023 року.

Варто зазначити, що навіть якщо ви приїхали до Польщі й не отримали тут тимчасового захисту, ви можете перебувати на території цієї країни. Єдине, що ви не матимете таких самих пільг, які мають ті, хто оформив Pesel Ukr.

Чехія

У Чехії не просто не можна отримати тимчасовий захист повторно. Вам можуть відмовити у наданні тимчасового захисту, якщо ви маєте візу до Канади, Британії або США. І не важливо, чи ви оформили цю візу, вже перебуваючи в Чехії, чи приїхали до Чехії, маючі цю візу. Тож якщо ви хочете отримати тимчасовий захист у Чехії, ви можете це зробити тільки у тому випадку, якщо не оформлювали подібного дозволу на перебування в інших країнах.

Норвегія входить до країн Шенгенської зони, хоча й не входить до складу Європейського Союзу. Українці можуть отримати тимчасовий захист у цій країні, але лише один раз. Але якщо ви маєте тимчасовий захист в іншій країні, вам відмовлять. Детальніше про це можна почитати входить до країн Шенгенської зони, хоча й не входить до складу Європейського Союзу. Українці можуть отримати тимчасовий захист у цій країні, але лише один раз. Але якщо ви маєте тимчасовий захист в іншій країні, вам відмовлять. Детальніше про це можна почитати на цьому сайті

Швейцарія

Не можна отримати тимчасовий захист й у Швейцарії, якщо ви вже мали його в іншій країні. Втім, у випадку зі Швейцарією існує одне виключення: тимчасовий захист може бути надано повторно, якщо ви прибули з країни, яка перенавантажена українськими біженцями. Тобто, наприклад, з Польщі або Німеччини. Тому Швейцарію можна розглядати в якості країни для переїзду, але найкраще заздалегідь проконсультуватися з юристом.

Як змінити країну тимчасового захисту

Якщо ви все ж вирішили змінити країну тимчасового захисту, то перше, що необхідно зробити — це дізнатися, чи маєте ви можливість переїзду до цієї країни. Адже в залежності від ваших обставин вимоги можуть змінюватися. Також необхідно виконати такі кроки перед переїздом:

Зв’язатися з міграційними органами країни, до якої ви плануєте переїзд, і дізнатися, чи є така можливість. Відмовитися від тимчасового захисту в країні, де ви зараз перебуваєте, й отримати письмове підтвердження цього. Розірвати усі угоди, які ви мали в країні тимчасового захисту: закрити банківські рахунки, договори оренди проживання, трудові договори тощо.

У деяких країнах тимчасовий захист анулюється автоматично. Наприклад, у Польщі це відбувається через 30 днів після відсутності у країні, а у Німеччині через шість місяців. Важливо також у яку країну ви плануєте переїжджати. Якщо це США, Канада або Британія — можна не відмовлятися від тимчасового захисту, його скасують автоматично через деякий час. Але в цьому випадку потрібно розірвати усі угоди, щоб не виникло проблем. Якщо йдеться про країну Шенгенської зони, то потрібно відмовлятися від тимчасового захисту.

uamedia За матеріалами:

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