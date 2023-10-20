Де в Україні найбільші та найменші пенсії (інфографіка) — Finance.ua

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Де в Україні найбільші та найменші пенсії (інфографіка)

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Де в Україні найбільші та найменші пенсії (інфографіка)
Де в Україні найбільші та найменші пенсії (інфографіка)
За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн та наразі складає 5350,33 грн/146 $. При цьому 3,57 млн пенсіонерів — це трохи більше третини від загальної кількості — отримують виплати на цьому рівні або вище. З них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії більше 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.
Де в Україні найбільші та найменші пенсії (інфографіка)
29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн отримують менше 1% пенсіонерів в країні — 63 862 людини.
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Наразі у 8 регіонах (Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області) пересічна пенсія вища за середню по країні. У ще одній області — Харківській — виплати тримаються на рівні середніх по країні.
Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині — 4041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні.
Де в Україні найбільші та найменші пенсії (інфографіка)
За 3 квартал поточного року ще на 7% зросла середня пенсія у Рівненській області — до 6674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні.
Кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.
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За матеріалами:
Finance.ua
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