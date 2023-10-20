Який банк має найбільше відділень в Україні: у рейтингу змінився лідер — Finance.ua

Який банк має найбільше відділень в Україні: у рейтингу змінився лідер Сьогодні 17:01

Який банк має найбільше відділень в Україні: у рейтингу змінився лідер

Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічувалося 5 098 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 238.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, в Україні залишилося було 63 чинні банки. З початку року було закрито чотири банки, в яких було 150 відділень «Айбокс Банк» (69), Укрбудінвестбанк (50), «Форвард» (17) та «Конкорд» (10).

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Найбільше відділень у державному Ощадбанку — 1182, який у 2023 році повернув собі лідерство за кількістю відділень.

Державний ПриватБанк скоротив 79 відділень і знаходиться на другому місці - 1131 відділення.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (329) та УкрСиббанк (222). Замикає п’ятірку банк приватний ПУМБ (221).

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1 349 (на 20,2%);

найбільше відділень було у державному ПриватБанку — 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і скоротив 287 відділень. У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420);



проте попиту на створення нових банків немає. За останні п’ять років Національний банк України не отримав жодного пакета документів.

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