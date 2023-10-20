Українські банки платитимуть подвійний податок на прибуток — Finance.ua

Українські банки платитимуть подвійний податок на прибуток
Верховна Рада схвалила за основу проект закону про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36%. Подвійний податок платитимуть у 2024−2025 роках.
Про це повідомляє член фінансового комітету Ярослав Железня в Telegram.
За його даним, проект 9656-д в першому читанні підтримали 247 депутатів.
У проекті держбюджету на 2024 рік вже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку.
«Законопроектом передбачено збільшення для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024−2025 року», — написав Железняк.
Ініціатива щодо податку на прибуток банків
У серпні голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вніс законопроект, яким пропонувалося оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств). Гетманцев повідомив, що чисті процентні доходи банків за перше півріччя 2023 року зросли на 75% до 93,6 млрд гривень.
Як зазначив депутат, «подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету».
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