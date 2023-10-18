НБУ пояснив, чому в Україні не з’являються нові банки — Finance.ua

НБУ пояснив, чому в Україні не з’являються нові банки Сьогодні 17:04

НБУ пояснив, чому в Україні не з’являються нові банки

Попиту на створення нових банків немає. За останні п’ять років Національний банк України не отримав жодного пакета документів. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

«Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий порівняно з 2022 роком», — сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Олійник уточнив, що від початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень — більшість від фінкомпаній і лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як торік було лише шість заяв.

«З них половину відхилено, решта ще на розгляді», — додав він.

Нові гравці на фінансовому ринку

За словами заступника голови НБУ, попит на переліцензування учасників платіжного ринку на отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг зріс. З початку року по таку ліцензію звернулися 70 небанківських установ, 55 із них зверталися кілька разів.

«Нові закони суттєво змінюють підходи: кредитні спілки зможуть працювати на підставі стандартної або спрощеної ліцензії залежно від кількості послуг, фінансовим компаніям і ломбардам буде переоформлено ліцензії, а на страховиків чекає переліцензування. Проте ми не очікуємо повторення історії, як з учасниками платіжного ринку», — зазначив Олійник.

Він зауважив, що навесні цього року під час переліцензування фінкомпаній, які мали ліцензію на переказ коштів, не було затримки на боці регулятора, було навіть спрощено вимоги щодо підтвердження фінансового стану та ініційовано зміни до законодавства щодо продовження термінів.

Читайте також Як працюватимуть банки в Україні у випадку відключень світла та блекауту

«Проте окремі великі гравці сподівалися на формальний підхід Національного банку. Коли маєш змогу бачити всі компанії та їхні підходи, це стає очевидним. Чомусь компанія з прифронтового Запоріжжя з приймання комунальних платежів пакет документів підготувала якісніше, ніж один із лідерів ринку. Зрештою, компанії, які прагнули залишитися на ринку й відповідним чином підготували всі документи, змогли отримати ліцензії», — констатував Олійник.

Заступник голови НБУ наголосив, що посилення вимог регулятора насамперед має на меті знищення «сірого» ринку з торгівлі ліцензіями в інтернеті та «даркнеті».

«Завдяки новим вимогам разом із вимогами до капіталу й розкриттям структури власності ринок нарешті стане прозорим», — заявив він.

Якщо вам цікаві інсайди діджитал-маркетингу, кейси партнерського маркетингу та доповіді найкращих спікерів — вам сюди! Обов’язково відвідайте конференцію ROMI про КРЯактивний маркетинг, digital, affiliate і трафік! 300+ учасників, 700+ хвилин корисного контенту, 20+ топових спікерів. Усі деталі та реєстрація за посиланням нижче.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.