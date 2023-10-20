Ринок нерухомості: як банки знизили іпотечні ставки — Finance.ua

Ринок нерухомості: як банки знизили іпотечні ставки Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Ринок нерухомості: як банки знизили іпотечні ставки

Комерційні банки знизили ставки іпотечного кредитування — вперше з початку широкомасштабного вторгнення. В середньому ставка знизилася відразу на 3%.

Як розповіла перша заступниця голови правління «Глобус Банку» Олена Дмітрієва, вересневе зниження розміру облікової ставки НБУ до 20% спонукає комерційні банки до розвитку та покращення умов широкого спектру кредитних і зокрема іпотечних програм.

«Зниження облікової ставки стало поштовхом до активізації кредитування, в першу чергу іпотеки, яка не може розвиватись в умовах високих відсоткових ставок», — зазначила вона.

На її думку, перш за все очікується пожвавлення іпотечного кредитування саме на первинному ринку, який з початку повномасштабної агресії практично завмер.

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За даними Дмітрієвої, за перше півріччя 2023 року частка кредитів на первинному ринку в банківській системі складає усього 1,1% від загальної кількості виданих іпотечних кредитів. Такі результати обумовлені не тільки високими ставками, але й загальним зниженням попиту на первинному ринку. Тому покращення умов кредитування посприяє збільшенню попиту на нерухомість, що будується.

Дмітрієва зазначила, що найбільш вигідна ціна фіксується в об'єктах на стадії будівництва — вартість таких квартир на 30−35% менша за житло після введення будинку в експлуатацію.

Саме тому механізм спільних іпотечних програм банків та девелоперів є вагомим джерелом збільшення попиту: з одного боку, банк акредитує девелопера (тобто фактично підтверджує його спроможність будувати та завершити об'єкт), а з іншого — потенційний покупець отримує кредит на оселю за більш доступною вартістю.

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«Крім того, при отриманні кредиту на первинному ринку покупець фіксує вартість нерухомості в гривні та убезпечує себе від будь-яких валютних коливань», — підкреслила банкір.

Експертка також надала 5 головних порад тим громадянам, які найближчим часом планують придбати житло в іпотеку:

звернути увагу на досвід банківської установи на іпотечному ринку: він повинен бути не меншим 5−7 років;

чи банк брав / бере участь у державних іпотечних програмах, наприклад, «Доступне житло під 7%» (програма діяла до повномасштабного вторгнення), «єОселя» (участь у таких програмах є гарантією «чистоти» банку та відповідно безпечності оформлення кредиту);

розмір додаткових обов’язкових платежів при оформленні іпотеки (за сучасної кон’юнктури він не повинен перевищувати 3% від загальної суми позики);

можливість оформлення кредиту, як на вторинному, так і на первинному ринках житла (на первинному ринку дуже важливими є спільні з девелоперами іпотечні програми, що фактично надають позичальнику подвійну гарантію безпечного придбання квартири).

Експертка прогнозує, що після зниження іпотечних ставок кількість виданих банківських кредитів на житло до кінця поточного року може зрости на 20%, але більш активний розвиток іпотеки може припасти на першу половину 2024 року. На її думку, цьому сприятиме економічний поступ країни, завдяки якому облікова ставка буде надалі знижуватись.

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УНІАН За матеріалами:

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