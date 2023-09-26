День финансов: депозитный рынок, актуальные вакансии, государственный долг — Finance.ua

День финансов: депозитный рынок, актуальные вакансии, государственный долг Сегодня 17:50

Во вторник, 26 сентября, искали ответы на следующие вопросы:

Что будет на депозитном рынке до конца 2023 года. До конца года наиболее популярны будут До конца года наиболее популярны будут гривневые депозиты со сроком размещения от 3 до 6 месяцев. А в ближайший месяц две третьих запустят новые депозитные продукты со сниженными ставками.

Когда украинцам ждать роста курса доллара. На наличном рынке происходят курсовые На наличном рынке происходят курсовые качели . Некоторые эксперты связывают это с либерализацией валюты, и другие добавляют, что столь динамичное удорожание доллара некоторое время поддерживал панический спрос.

Государственный долг Украины вырос до $134 млрд. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в августе 2023 года Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в августе 2023 года выросла на $1,01 млрд — до $133,93 млрд в долларовом эквиваленте. Это рост на 0,76% в месяц и на 20,17% с начала 2023 года.

Может ли ребенок быть владельцем квартиры. Чтобы заблаговременно обеспечить жильем или избежать раздела имущества в случае развода, часто недвижимость оформляют на ребенка. Ребенок действительно может быть владельцем недвижимого имущества. А такие Чтобы заблаговременно обеспечить жильем или избежать раздела имущества в случае развода, часто недвижимость оформляют на ребенка. Ребенок действительно может быть владельцем недвижимого имущества. А такие процедуры с участием несовершеннолетних в Украине строго контролируют органы опеки и попечительства.

Защищенным категориям украинцев запретят отключать электроэнергию за долги. Минсоцполитики подготовило проект Порядка применения специальных дополнительных мер защиты для категорий уязвимых потребителей электрической энергии. Выключать свет за долги зимой будет запрещено. Об этом Минсоцполитики подготовило проект Порядка применения специальных дополнительных мер защиты для категорий уязвимых потребителей электрической энергии. Выключать свет за долги зимой будет запрещено. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Лучшие европейские страны для тех, кто хочет меньше работать. По оценкам По оценкам Евростата , жители Европы работают в среднем 37,5 часов в неделю, однако у некоторых стран показатель рабочих часов значительно меньше. Узнайте подробнее, в какие страны лучше переезжать, чтобы иметь меньше рабочих часов в неделю.

Вычитают ли с зарплат военных налог с доходов физлиц. У военнослужащих не . У военнослужащих не уменьшаются начисления из-за уплаты налога. То есть они получают свое денежное довольствие в полном объеме. Этот механизм описан в ряде статей Налогового кодекса Украины.

Какие вакансии сейчас актуальны на рынке труда. Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников торговой сферы. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, которые предлагают работодатели.

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