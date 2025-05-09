Финляндия предложила ввести пошлины на весь российский импорт в ЕС — Finance.ua

Финляндия предложила ввести пошлины на весь российский импорт в ЕС Сегодня 11:45

Финляндия предложила ввести пошлины на весь российский импорт в ЕС

Финляндия выдвинула предложение ввести пошлины на весь импорт из россии в Европейский Союз, которые будут действовать параллельно с антироссийскими санкциями.

Об этом сообщает Bloomberg

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила журналистам в кулуарах встречи в Варшаве, что Европейская комиссия «имеет полный мандат для этого».

По ее словам, такой шаг не будет требовать единогласия всех стран-членов.

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«Если в будущем некоторые из санкций утратят свою эффективность, или еще что-нибудь произойдет, мы все равно будем иметь этот тариф», — сказала Валтонен после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в польской столице.

Издание отмечает, что это предложение появилось тогда, когда блок столкнулся с потенциальным новым противостоянием с Венгрией относительно возобновления тарифов, введенных после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Торговые мероприятия, такие как пошлины, предлагают обходной путь, поскольку для их утверждения требуется только квалифицированное большинство.

Напомним, 8 мая в Варшаве под эгидой Польского председательства в ЕС прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС в формате Gymnich. Первым вопросом, рассмотренным европейскими министрами, была ситуация в Украине и усилия по мирному урегулированию, которые могут быть приемлемы как для Украины, так и для европейской стороны.

Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас во время встречи заявила, что 17-й пакет ограничительных мер против россии может быть принят уже во время следующего Совета министров ЕС по иностранным делам, который должен состояться 20 мая.

Укрінформ По материалам:

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