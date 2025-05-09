Трамп после разговора с Зеленским пригрозил россии новыми санкциями — Finance.ua

Трамп после разговора с Зеленским пригрозил россии новыми санкциями Сегодня 10:01

Трамп после разговора с Зеленским пригрозил россии новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили конкретные шаги по достижению мира.

Зеленский подтвердил: Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня, но ожидает от россии согласия на это предложение.

«Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от россии согласия с этим предложением», — сообщил Зеленский.

По его словам, также обсуждались конкретные шаги, которые могут быть предприняты ради мира.

«Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский рассказал, что Трамп подтвердил стремление к завершению войны и готовность помогать. Глава Белого дома также поддерживает необходимость прекращения огня.

Зеленский и Трамп приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. По словам украинского президента, это «по-настоящему исторический документ, открывающий много новых возможностей для сотрудничества».

Трамп пригрозил новыми санкциями

Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским призвал «в идеале» к 30-дневному безусловному прекращению огня, которое должно привести к мирному соглашению.

Американский лидер надеется, что решение о таком перемирии будет принято и будет соблюдаться. По его словам, переговоры с россией и Украиной продолжаются.

Трамп подчеркнул , что если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции. Он также подчеркнул, что останется верным обеспечению мира.

«Как президент я остаюсь преданным делу обеспечения мира между россией и Украиной вместе с европейцами, и этот мир будет длительным! Это перемирие должно стать шагом к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я готов присоединиться в любой момент, если мои услуги понадобятся», — подчеркнул Трамп.

Ранее глава Белого Дома угрожал ввести масштабные санкции против россии, в том числе и банковские, и новые пошлины, пока не будет прекращения огня и мирного соглашения с Украиной.

Трамп также заявлял, что в случае если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.