Трамп после разговора с Зеленским пригрозил россии новыми санкциями — Finance.ua
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Трамп после разговора с Зеленским пригрозил россии новыми санкциями

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Трамп после разговора с Зеленским пригрозил россии новыми санкциями
Трамп после разговора с Зеленским пригрозил россии новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили конкретные шаги по достижению мира.
Зеленский подтвердил: Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня, но ожидает от россии согласия на это предложение.
«Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от россии согласия с этим предложением», — сообщил Зеленский.
По его словам, также обсуждались конкретные шаги, которые могут быть предприняты ради мира.
«Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня», — подчеркнул президент Украины.
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Зеленский рассказал, что Трамп подтвердил стремление к завершению войны и готовность помогать. Глава Белого дома также поддерживает необходимость прекращения огня.
Зеленский и Трамп приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. По словам украинского президента, это «по-настоящему исторический документ, открывающий много новых возможностей для сотрудничества».

Трамп пригрозил новыми санкциями

Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским призвал «в идеале» к 30-дневному безусловному прекращению огня, которое должно привести к мирному соглашению.
Американский лидер надеется, что решение о таком перемирии будет принято и будет соблюдаться. По его словам, переговоры с россией и Украиной продолжаются.
Трамп подчеркнул, что если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции. Он также подчеркнул, что останется верным обеспечению мира.
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«Как президент я остаюсь преданным делу обеспечения мира между россией и Украиной вместе с европейцами, и этот мир будет длительным! Это перемирие должно стать шагом к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я готов присоединиться в любой момент, если мои услуги понадобятся», — подчеркнул Трамп.
Ранее глава Белого Дома угрожал ввести масштабные санкции против россии, в том числе и банковские, и новые пошлины, пока не будет прекращения огня и мирного соглашения с Украиной.
Трамп также заявлял, что в случае если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.
По материалам:
Діло
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