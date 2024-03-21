День финансов: что будет с экономикой Украины, доступ к банковской тайне, обмен поврежденных банкнот гривны — Finance.ua

День финансов: что будет с экономикой Украины, доступ к банковской тайне, обмен поврежденных банкнот гривны Сегодня 17:45

В четверг, 21 марта, мы исследовали в новой статье, почему растет биткоин.

В мире криптовалют даже непрофессиональный наблюдатель не может остаться в стороне от феномена биткоина — цифрового актива, который способен не только сохранять стоимость, но и передавать ее от лица к лицу без посредников, при этом не имея центрального регуляционного органа.

Что будет с экономикой Украины в этом году. Национальный банк Украины пока не ожидает, что Национальный банк Украины пока не ожидает, что рост экономики Украины в 2024 году превысит январский прогноз центробанка в 3,6%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Как он отметил, ситуация с экономической активностью в 2023 году оказалась гораздо лучше, чем предыдущие ожидания.

хотя экономические ожидания украинцев значительно ухудшились.

Нацбанк оставил доступ к банковской тайне ограниченным. Национальный банк Украины обновил Правила Национальный банк Украины обновил Правила хранения , защиты, использования и раскрытия банковской тайны, учитывая изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», принятые народными депутатами в ноябре 2023 года.

Обмен поврежденных банкнот гривны. Национальный банк Украины выставил для Национальный банк Украины выставил для общественного обсуждения изменения к Правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.

Ситуация на валютном рынке Украины не Украины не вызывает обеспокоенность НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне. Курс определяется динамикой спроса и предложения.

Кстати, вашему вниманию новое видео на тему: Нужно ли разрешить крупному бизнесу выводить валюту за границу.

Украина до сих пор не получила финпомощь: как это отразится на курсе доллара. На наличном рынке курс доллара На наличном рынке курс доллара достиг уже 39 гривен. Есть вероятность, что показатели будут расти дальше, однако отметки 40 они точно не превысят.

ЕС планирует отдавать Украине €3 млрд в год из доходов от российских активов.

Из чего будут строить украинские застройщики? С 1 января 2025 года в Украине начнут действовать положения Регламента ЕС № С 1 января 2025 года в Украине начнут действовать положения Регламента ЕС № 305 , которые имплементированы в Украине Законом «О предоставлении строительной продукции на рынке». Это коренным образом изменит не только конъюнктуру рынка строительной продукции, но и повлияет на весь сектор строительства.

Цены на аренду квартир в городах-миллионниках за последние полгода. Рынок аренды Рынок аренды недвижимости в регионах без активных боевых действий стабилизировался еще в конце весны прошлого года. В августе-сентябре в столице и некоторых активных регионах даже чувствовалась сезонность — цены выросли на полтора месяца и потом вместе со спросом вернулись назад.

ЕБРР планирует в течение следующих 5 лет инвестировать в Украину до 10 млрд евро. Об этом в интервью Forbes Ukraine Об этом в интервью Forbes Ukraine заявили вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и директор банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. По их словам, реагируя на кризис, спровоцированный войной, ЕБРР сфокусировался на пяти основных направлениях поддержки Украины, частично в частном секторе, частично в государственном секторе.

$1,7 млрд инвестиций за время полномасштабного вторжения: во что вкладываются иностранные компании в Украине.

Выплата семье защитника при его гибели. Верховная Рада приняла в целом закон об Верховная Рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В частности, установлена ​​на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели.

2 млн дронов в год. Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада. Как Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада. Как сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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