День финансов: что будет с экономикой Украины, доступ к банковской тайне, обмен поврежденных банкнот гривны — Finance.ua

День финансов: что будет с экономикой Украины, доступ к банковской тайне, обмен поврежденных банкнот гривны
В четверг, 21 марта, мы исследовали в новой статье, почему растет биткоин.
В мире криптовалют даже непрофессиональный наблюдатель не может остаться в стороне от феномена биткоина — цифрового актива, который способен не только сохранять стоимость, но и передавать ее от лица к лицу без посредников, при этом не имея центрального регуляционного органа.
Почему растет биткоин? И каких отметок ждать в дальнейшем
Что будет с экономикой Украины в этом году. Национальный банк Украины пока не ожидает, что рост экономики Украины в 2024 году превысит январский прогноз центробанка в 3,6%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Как он отметил, ситуация с экономической активностью в 2023 году оказалась гораздо лучше, чем предыдущие ожидания.
- хотя экономические ожидания украинцев значительно ухудшились.
Нацбанк оставил доступ к банковской тайне ограниченным. Национальный банк Украины обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, учитывая изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», принятые народными депутатами в ноябре 2023 года.
Обмен поврежденных банкнот гривны. Национальный банк Украины выставил для общественного обсуждения изменения к Правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.
Ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенность НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне. Курс определяется динамикой спроса и предложения.
Кстати, вашему вниманию новое видео на тему: Нужно ли разрешить крупному бизнесу выводить валюту за границу.
Украина до сих пор не получила финпомощь: как это отразится на курсе доллара. На наличном рынке курс доллара достиг уже 39 гривен. Есть вероятность, что показатели будут расти дальше, однако отметки 40 они точно не превысят.
- ЕС планирует отдавать Украине €3 млрд в год из доходов от российских активов.
Из чего будут строить украинские застройщики? С 1 января 2025 года в Украине начнут действовать положения Регламента ЕС № 305, которые имплементированы в Украине Законом «О предоставлении строительной продукции на рынке». Это коренным образом изменит не только конъюнктуру рынка строительной продукции, но и повлияет на весь сектор строительства.
Цены на аренду квартир в городах-миллионниках за последние полгода. Рынок аренды недвижимости в регионах без активных боевых действий стабилизировался еще в конце весны прошлого года. В августе-сентябре в столице и некоторых активных регионах даже чувствовалась сезонность — цены выросли на полтора месяца и потом вместе со спросом вернулись назад.
ЕБРР планирует в течение следующих 5 лет инвестировать в Украину до 10 млрд евро. Об этом в интервью Forbes Ukraine заявили вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и директор банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. По их словам, реагируя на кризис, спровоцированный войной, ЕБРР сфокусировался на пяти основных направлениях поддержки Украины, частично в частном секторе, частично в государственном секторе.
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Выплата семье защитника при его гибели. Верховная Рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. В частности, установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели.
2 млн дронов в год. Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада. Как сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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