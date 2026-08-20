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День финансов: без какой отметки откажут во временной защите ЕС, как выросли зарплаты в агросекторе

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В четверг, 20 августа стало известно, без какой отметки украинцам откажут во временной защите и как выросли зарплаты в агросекторе.
Зарплаты в агросекторе
Медианная зарплата в категории «Сельское/лесное хозяйство и агробизнес» в июле 2026 года составила 32 500 гривен. За год она выросла почти на 48% - в июле 2025 года показатель был на уровне 22 000 гривен.
Безналичные расчеты
Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных в Украине, в первом полугодии 2026 года составила 4903,7 млн. шт., а их сумма — 3 861,2 млрд. грн.
НБУ требует увольнения главы наблюдательного совета Сенс Банка
Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии главы наблюдательного совета Сенс банка Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям относительно независимости.
«Национальный кешбэк»
Программа «Национальный кешбэк» неэффективна, поэтому средства, которые тратит на нее государство, лучше направить на поддержку бизнеса.
Минцифры готовит Дія. Invest для привлечения инвестиций
Министерство цифровой трансформации готовится запустить новый механизм для инвестиций в компании-резиденты «Дія.City». Проект будет называться Дія. City Invest, или Дія. Invest, и поначалу будет рассчитан на украинский капитал. В дальнейшем его планируют расширить и для иностранных инвесторов.
Эквайринг для ФЛП в 2026 году
Коммерческие банки в Украине развернули жесткую конкурентную борьбу, пытаясь привлечь ФЛП на обслуживание именно к себе. Поэтому перед тем, как принять соответствующее решение, ФЛП должен детально проанализировать имеющиеся предложения и выбрать именно то, что наиболее подходит для него. Детали в статье — Эквайринг для ФЛП в 2026 году: как не переплачивать за комиссии
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Когда откажут во временной защите
Украинцам, выезжающим за границу, советуют обязательно получать штамп о пересечении границы в паспорте. Без него могут возникнуть проблемы с оформлением временной защиты в ЕС, сообщается со ссылкой на пост Посольства Украины в Федеративной Республике Германия.
По материалам:
Finance.ua
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