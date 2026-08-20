День финансов: без какой отметки откажут во временной защите ЕС, как выросли зарплаты в агросекторе Сегодня 17:30

В четверг, 20 августа стало известно, без какой отметки украинцам откажут во временной защите и как выросли зарплаты в агросекторе.

Зарплаты в агросекторе

Медианная зарплата в категории «Сельское/лесное хозяйство и агробизнес» в июле 2026 года составила 32 500 гривен. За год она выросла почти на 48% - в июле 2025 года показатель был на уровне 22 000 гривен.

Безналичные расчеты

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных в Украине, в первом полугодии 2026 года составила 4903,7 млн. шт., а их сумма — 3 861,2 млрд. грн.

НБУ требует увольнения главы наблюдательного совета Сенс Банка

Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии главы наблюдательного совета Сенс банка Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям относительно независимости.

«Национальный кешбэк»

Программа «Национальный кешбэк» неэффективна , поэтому средства, которые тратит на нее государство, лучше направить на поддержку бизнеса.

Минцифры готовит Дія. Invest для привлечения инвестиций

Министерство цифровой трансформации готовится запустить новый механизм для инвестиций в компании-резиденты «Дія.City». Проект будет называться Дія. City Invest, или Дія. Invest, и поначалу будет рассчитан на украинский капитал. В дальнейшем его планируют расширить и для иностранных инвесторов.

Эквайринг для ФЛП в 2026 году

Коммерческие банки в Украине развернули жесткую конкурентную борьбу, пытаясь привлечь ФЛП на обслуживание именно к себе. Поэтому перед тем, как принять соответствующее решение, ФЛП должен детально проанализировать имеющиеся предложения и выбрать именно то, что наиболее подходит для него. Детали в статье — Эквайринг для ФЛП в 2026 году: как не переплачивать за комиссии

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Когда откажут во временной защите

Украинцам, выезжающим за границу, советуют обязательно получать штамп о пересечении границы в паспорте. Без него могут возникнуть проблемы с оформлением временной защиты в ЕС, сообщается со ссылкой на пост Посольства Украины в Федеративной Республике Германия.

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