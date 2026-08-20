Литва призвала принять Украину в ЕС до 2030 года Сегодня 17:23 — Мир

Литва призвала принять Украину в ЕС до 2030 года

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал союзников поддержать полноправное членство Украины в Европейском Союзе до 2030 года после очередной российской атаки.

По его словам, Украина должна стать полноправным членом ЕС к 2030 году.

Литовский министр отреагировал на новую массированную атаку россии на Украину, совершенную ночью 20 августа.

Он обратил внимание на то, что Кремль даже не задумывается о возможности завершения войны.

Все, что сейчас делают россияне, — продолжают убивать мирное население Украины.

На этом фоне он напомнил, как важно сделать все возможное для усиления украинских ПВО, а также увеличения военной, энергетической и финансовой поддержки Киева.

По убеждению Будриса, мощное санкционное давление на военную машину рф действительно может остановить ее.

«Также мы должны полностью интегрировать Украину в евроатлантические и европейские структуры, начиная с полноправного членства в ЕС до 2030 года. Место Украины — в европейской семье, и ее путь к европейской и евроатлантической интеграции должен оставаться нашим стратегическим приоритетом», — подчеркнул глава МИД Литвы.

С таким заявлением выступил глава МИД Литвы Кястутис Будрис со ссылкой на его пост в Х.

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