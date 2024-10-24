День финансов: 6 новых сервисов в Дії, повышение военного сбора, рекордная прибыль ПриватБанка — Finance.ua

День финансов: 6 новых сервисов в Дії, повышение военного сбора, рекордная прибыль ПриватБанка Сегодня 17:45

В четверг, 24 октября, Finance.ua рассказывает, как себя подготовить к первому звонку в медицинский ассистанс, если у вас есть договор медицинского страхования.

Повышение военного сбора. Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки по Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки по депозитным доходам до 23% (кроме дохода по депозитам военнослужащих), однако этот факт не повлияет на количество новых вкладчиков.

ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли с начала года. По результатам девяти месяцев 2024 года прибыль ПриватБанка до По результатам девяти месяцев 2024 года прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 64,01 млрд грн, а чистая прибыль составила 48,35 млрд грн (+11,5% г/г).

В «Дії» вскоре появятся еще 6 новых сервисов. Команда «Дії» почти каждую неделю запускает сервисы и постоянно работает над разработкой новых. Скоро в приложении появятся еще 6 сервисов. Об этом Команда «Дії» почти каждую неделю запускает сервисы и постоянно работает над разработкой новых. Скоро в приложении появятся еще 6 сервисов. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Сколько наличных денег находится в обращении. В наличном обращении Украины на 1 октября 2024 года находилось 796,5 млрд грн. Об этом В наличном обращении Украины на 1 октября 2024 года находилось 796,5 млрд грн. Об этом сообщил НБУ.

ЕС окончательно одобрил предоставление 35 млрд евро Украине. Совет Европейского Союза в среду, 23 октября, окончательно Совет Европейского Союза в среду, 23 октября, окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов со сверхприбылей от замороженных российских активов.

Однокомнатные квартиры. С начала года на рынке недвижимости Украины зафиксировано оживление в ценах на жилье, особенно по купле-продаже однокомнатных квартир. Этот тренд С начала года на рынке недвижимости Украины зафиксировано оживление в ценах на жилье, особенно по купле-продаже однокомнатных квартир. Этот тренд прослеживается почти во всех регионах.

Малая приватизация принесла около 10 млрд грн. За два года с момента возобновления малой приватизации Фонд государственного имущества Украины провел 839 успешных онлайн-аукционов в системе Прозорро.Продажи. Это За два года с момента возобновления малой приватизации Фонд государственного имущества Украины провел 839 успешных онлайн-аукционов в системе Прозорро.Продажи. Это обеспечило 6,65 млрд грн прямых поступлений в государственный бюджет.

Подборка горячих вакансий для менеджеров. Менеджеры играют ключевую роль в структуре любой Менеджеры играют ключевую роль в структуре любой организации . Они обладают бесценными качествами — устойчивостью, четкостью в принятии решений и способностью доносить видение компании до своей команды.

«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken. «Укрпочта» выпустила «Укрпочта» выпустила лимитированный тираж новой марки, посвященной спецподразделению Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Kraken.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.