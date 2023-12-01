Что изменится для украинцев с декабря: пенсии, экзамены на водительские права, ввоз гуманитарной помощи и прочее — Finance.ua

Что изменится для украинцев с декабря: пенсии, экзамены на водительские права, ввоз гуманитарной помощи и прочее Сегодня 08:00 — Личные финансы

Что изменится для украинцев с декабря: пенсии, экзамены на водительские права, ввоз гуманитарной помощи и прочее

С началом зимы украинцев ждут такие изменения, как повышение пенсии некоторым категориям пенсионеров, прозрачные экзамены на водительские права, ввоз гуманитарной помощи, «Ощадбанк» изменит некоторые правила и прочее.

Пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря

До конца 2023 г. рост пенсионных выплат не планируется. Пенсии увеличатся только у тех, кто достигнет определенного возраста. Речь идет о начислении возрастной надбавки, предоставляемой всем пенсионерам. Сумма доплат зависит от возраста:

от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;

от 80 лет — 570 грн.

Увеличить пенсию можно благодаря другим надбавкам. В частности, есть доплата для пенсионеров с особыми потребностями.

Назначение платежа для уплаты единого налога

С 1 декабря 2023 меняются требования к назначению платежа для уплаты единого налога. Поэтому юридическим лицам, как и ФЛП, нужно знать о новых правилах. Какие нововведения ждут украинцев с декабря 2023 — читайте в материале.

Списки военнообязанных подать в ТЦК СП

Кабинет Министров Украины утвердил правила военного учета, согласно которым до конца года все работодатели должны подать в ТЦК списки военнообязанных. Подача списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на военном учете".

Прозрачные экзамены на водительские права

С 1 декабря пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов на водительские права распространится на всю территорию Украины. Он стартует в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Напомним, пилотный проект по сдаче прозрачных экзаменов Главный сервисный центр МВД запустил полгода назад. Он прошел в три этапа. Первый стартовал во Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областях. Затем он распространялся на другие регионы страны.

В пилотном проекте принимали участие сервисные центры МВД в 12 областях. По итогам реализации имеем результаты средней успеваемости среди кандидатов в водители. Так, теоретический экзамен с первого раза сдали только 24% кандидатов в водители, а практический экзамен — 35%.

Ощадбанк предупредил клиентов о новых правилах

Ощадбанк внесет ряд инноваций, направленных на улучшение обслуживания своих клиентов. Изменения будут введены уже с 1 декабря 2023 года. В соответствии с решением продуктового комитета АО «Ощадбанк» внесены изменения в Тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт, а именно отменено комиссионное вознаграждение за р2р-переводы для карт, эмитированных в ТП «Зарплатный» через WEB-/Mobile банкинг Ощад 24/7 на другие карты Ощадбанка. Изменения в тарифы вступают в силу 01.12.2023.

Правила ввоза гуманитарной помощи

Первого декабря вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины № 953 от 5 сентября 2023 года «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения», которое изменяет правила ввоза в Украину гуманитарной помощи.

Это постановление вызвало волну критики со стороны волонтеров, утверждающих, что оно просто заблокирует деятельность большинства волонтерских организаций.

В правительстве уверяют, что ничего страшного не произойдет, а деятельность волонтеров только будет упорядочена и поставлен барьер на пути контрабанды, которую часто завозят под видом «гуманитарки». Новые правила читайте в нашей статье: Как с 1 декабря нужно ввозить гуманитарную помощь

Штрафы за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР

С 1 декабря Минюст будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР. Ранее Минюст утвердил порядок уведомления Минюста об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о бенефициарах и/или структуре собственности. Он определяет процедуру уведомления Министерства юстиции Украины как держателя ЕГР об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица.

Тарифы свет, газ, вода

В декабре 2023 года тарифы не будут повышаться . Цены на газ для потребителей останутся неизменными. Компания «Нафтогаз Украины», поставляющая газ для 98% домохозяйств, установила тариф на газ с 1 мая 2023 года. Стоимость газа по фиксированному тарифу составляет 7,96 гривны за кубометр. Эта цена для населения останется неизменной, по крайней мере, до 30 апреля 2024 года.

Остаются неизменными и тарифы на воду. Но если за свет мы платим по одинаковому тарифу для всех, то с водой ситуация другая. В каждом регионе тарифы разные.

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