З 1 грудня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР — Finance.ua
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З 1 грудня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР

Особисті фінанси
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З 1 грудня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР
З 1 грудня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР
Раніше Мінʼюст затвердив порядок повідомлення Мін'юста про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про бенефіціарів та/або структуру власності.
Він визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
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Цей Порядок мав запрацювати з 1 жовтня. Але в останню мить Мінʼюст передумав та вніс зміни своїм Наказом від 27.09.2023 № 3445/5 до Наказу № 2542/5. Зокрема, перенесено дату набрання чинності з 1 жовтня на 1 грудня.
Мінʼюст тоді ж прокоментував це перенесення так: «З метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, Міністерством юстиції України видано відповідні накази щодо перенесення дати впровадження нових правил».
Тож з 1 грудня запрацює Порядок повідомлення Мін'юсту про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про бенефіціарів та/або структуру власності.
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До того ж з 6 листопада діє порядок перевірки даних ЄДР щодо кінцевого бенефіціара та структури власності юрособи.
Також з цієї дати набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері держреєстрації юросіб щодо неправдивих даних про бенефіціарів та неподання такої інформації реєстратору.
Малоймовірно, що Мін'юст знову перенесе початок застосування порядків.
Тож з 1 грудня він почне накладати штрафи за такі розбіжності.
За матеріалами:
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