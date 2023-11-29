З 1 грудня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР — Finance.ua

З 1 грудня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР
Раніше Мінʼюст затвердив порядок повідомлення Мін'юста про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про бенефіціарів та/або структуру власності.
Він визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
Цей Порядок мав запрацювати з 1 жовтня. Але в останню мить Мінʼюст передумав та вніс зміни своїм Наказом від 27.09.2023 № 3445/5 до Наказу № 2542/5. Зокрема, перенесено дату набрання чинності з 1 жовтня на 1 грудня.
Мінʼюст тоді ж прокоментував це перенесення так: «З метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, Міністерством юстиції України видано відповідні накази щодо перенесення дати впровадження нових правил».
Тож з 1 грудня запрацює Порядок повідомлення Мін'юсту про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про бенефіціарів та/або структуру власності.
Читайте також
До того ж з 6 листопада діє порядок перевірки даних ЄДР щодо кінцевого бенефіціара та структури власності юрособи.
Також з цієї дати набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері держреєстрації юросіб щодо неправдивих даних про бенефіціарів та неподання такої інформації реєстратору.
Малоймовірно, що Мін'юст знову перенесе початок застосування порядків.
Тож з 1 грудня він почне накладати штрафи за такі розбіжності.
Поділитися новиною