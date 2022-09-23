Витяг з ЄДР: порядок отримання — Finance.ua

Витяг з ЄДР: порядок отримання Вчора 19:29 — Особисті фінанси

Витяг з ЄДР: порядок отримання

ЄДР є єдиною державною інформаційною системою, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Про це пише Міністерство юстиції.

Відомості з Єдиного державного реєстру надаються у вигляді витягу. У паперовій формі він надається за запитом шляхом звернення заявника до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса. Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Єдиного державного реєстру.

Форма запиту про надання витягу з ЄДР розміщена на сайті Мін’юсту за посиланням

На період воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, відомості з ЄДР та ДРРП за зверненнями фізичних та юридичних осіб надаються державними реєстраторами, нотаріусами, а також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням

Перелік суб’єктів державної реєстрації, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація, оприлюднюється та оновлюється на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням

Перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна, оприлюднено за посиланням

Таким чином, для отримання інформації з Єдиного державного реєстру фізичні та юридичні особи можуть звернутися до державного реєстратора, нотаріуса, а також до адміністратора центру надання адміністративних послуг.

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