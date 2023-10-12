У Мін'юсті розповіли, коли в Україні повноцінно запрацює е-декларування — Finance.ua

У Мін'юсті розповіли, коли в Україні повноцінно запрацює е-декларування Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

У Мін'юсті розповіли, коли в Україні повноцінно запрацює е-декларування

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що зараз триває підготовчий етап до відновлення е-декларування, але декларації мають бути подані до кінця січня 2024 року.

«Зараз проходить унормування функціоналу дій органів держвлади щодо того, хто і як імплементовуватиме закон. Зараз збирається інформація і НАЗК розробляє підзаконні нормативні акти… Формуються перелік посад, щодо яких декларації залишаться закритими. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які воюють, ЗСУ, Прикордонної служби. Виключення — члени ВЛК, особи, які відповідають за закупівлі. Ці категорії подаватимуть декларації», — сказав він в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, зараз триває підготовчий період, щоб розрізнити ці категорії і забезпечити «програмне забезпечення, яке б розкривало окремі декларації».

«Але в будь-якому випадку до дедлайну, до 31 січня 2024 року усі декларації мають бути подані і будуть розкриті для публіки. Один місяць на підготовку підзаконний нормативний актів, врегулювання, хто є ризиковою категорією для проведення повних перевірок. Протягом двох місяців, по ідеї, у нас має працювати програмне забезпечення, яке дозволить відкривати категорії державних службовці, політиків, а окремі категорії залишати закритими», — додав міністр.

Довідка Finance.ua:

10 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій;

ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.

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Радіо Свобода За матеріалами:

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