Что изменится для украинцев с 1 октября: ограничения на переводы, изменения в мобилизации, повышение налогов — Finance.ua

Что изменится для украинцев с 1 октября: ограничения на переводы, изменения в мобилизации, повышение налогов Сегодня 08:03

Что изменится для украинцев с 1 октября: ограничения на переводы, изменения в мобилизации, повышение налогов

С октября 2024 года украинцев ждут такие изменения: ограничение переводов, увеличение налогов, начнут действовать нормы закона о клубе белого бизнеса и другое. Об этом подробно далее.

Ограничения на переводы физлиц

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С).

Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

Ощадбанк изменит тарифы для карт

Государственный Ощадбанк изменит тарифы для банковских карт с 1 октября 2024 года. Новые тарифы для корпоративных карт:

размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен);

услуга по информированию через SMS — 25 гривен в месяц.

Тарифы для других карт смотрите дальше по ссылке.



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Повышение военного сбора

с 1 октября. 17 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 11 416-д, предусматривающий увеличение налогов. Если парламент поддержит его во втором чтении, а также подпишет президент Украины Владимир Зеленский, документ вступит в силу

Этот законопроект предусматривает следующие изменения в налогообложении:

рост военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%. С 1 октября обычные рядовые украинцы будут вынуждены платить военный сбор 5% (вместо 1,5%) с собственной зарплаты.

ФЛП, относящиеся к I, II и IV группам, должны будут заплатить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты. Сейчас это 800 грн.

Юридические лица и ФЛП, относящиеся к III группе, будут вынуждены заплатить 1% военного сбора.

Также увеличатся ставки налога на прибыль для финансовых банковских учреждений до 50%.

Небанковские финансовые учреждения должны будут заплатить 25% налога на прибыль.

Установили взносы на налогообложение прибыли для АЗС.

Начисление субсидии

С 1 октября в Украине будут начисляться жилищные субсидии на отопительный сезон в соответствии с новым порядком. Теперь субсидия за октябрь будет учитываться за 15 дней независимо от точной даты начала отопительного сезона. Таким образом, субсидию за октябрь будут начислять, опираясь на начало отопительного сезона в большинстве украинских городов. А также получатели субсидии будут продолжать и дальше получать помощь.

Льготы для пенсионеров

Некоторым пенсионерам государство предоставляет льготы на оплату коммунальных услуг. Также могут получать жилищные субсидии. Размер последних зависит от дохода пенсионера и стоимости услуг. Как сообщают в ПФУ, украинцы могут претендовать на субсидию, если расходы превышают 15% от ежемесячного объема дохода. Пенсионеры могут получить 50% льготы на коммунальные услуги, если среднемесячный доход не превышает установленную налоговую социальную льготу — 4,24 тыс. гривен. Остальные льготы по ссылке.

Тарифы на газ, свет и воду

При этом с октября для украинцев тариф на газ останется без изменений и составит 7,96 грн. Такая цена действует для клиентов Нафтогаза и охватывает около 98% всех украинских семей.

Стоимость электроэнергии также не изменится, за каждый кВтч придется платить 4,32 грн.

Цена э/э для потребителей поставщика «последней надежды». Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика «последней надежды» (ППН) в сторону ее увеличения на период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Начало отопительного сезона

В октябре во многих регионах Украины может начаться отопительный сезон. Как пишет КГГА, в Киеве планируется включить тепло 15 октября.

Энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода. Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, для стабильного прохождения зимы Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый уровень защиты — габионы с песком. Второй уровень — железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и обломки ракет.

Клуб белого бизнеса

С 1 октября начнут действовать нормы закона о клубе белого бизнеса, касающиеся создания перечня добросовестных налогоплательщиков.

Напомним, в июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой. Речь идет о введении особенностей налогового администрирования во время военного положения — так называемый клуб белого бизнеса.

Бизнес, который попадет в него, сможет получать налоговые льготы. Так, проектом закона вводится перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

Изменения в мобилизации

только с письменного согласия. Демобилизацию уже мобилизованных эта директива не предусматривает. С 1 октября к новым правилам мобилизации добавилась директива командования Сухопутных войск 116/2/1/21 409 от 19 сентября 2024 года. Она касается запрета мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. Согласно документу, призыв мужчин теперь возможенДемобилизацию уже мобилизованных эта директива не предусматривает.

Отсрочку получили мужчины, чьи несовершеннородные родственники чьи несовершеннородные родственники погибли или пропали на войне. 21 августа парламент принял закон о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно расширения круга военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых. действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только один родитель — мать или отец, а не оба из них.

Новая почта планирует изменить тарифы

С 1 октября Новая почта обновляет тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам. Доставка документов между отделениями и почтоматами по городу и по Украине — 65 грн (+10 грн). В компании напомнили, что в стоимость уже входит фирменный картонный конверт. Другие изменения — по ссылке.

Медосмотр

С 1 октября вступают в силу изменения в правила проведения обязательных профилактических медицинских осмотров представителей отдельных профессий, а это и работников учебных заведений. По обновленным правилам прописали составляющие профилактического осмотра раз в год.

Выплаты в Польше

Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты.

Управление социального страхования Польши официально подтвердило, что с 1 октября 2024 вынужденные мигранты из Украины не могут претендовать на все формы выплат по программе Aktywny Rodzic.

Ведь только одна из трех выплат, а именно aktywnie w żłobku (активно в яслях) будет доступна украинцам с PESEL UKR.

Следовательно, украинские вынужденные мигранты в Польше с малолетними детьми с 1 октября 2024 года не смогут получать выплаты «Rodzinny kapitał opiekuńczy» из-за завершения действия программы.

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