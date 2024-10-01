Что изменится для украинцев с 1 октября: ограничения на переводы, изменения в мобилизации, повышение налогов — Finance.ua

Что изменится для украинцев с 1 октября: ограничения на переводы, изменения в мобилизации, повышение налогов
С октября 2024 года украинцев ждут такие изменения: ограничение переводов, увеличение налогов, начнут действовать нормы закона о клубе белого бизнеса и другое. Об этом подробно далее.
Ограничения на переводы физлиц
С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С).
- Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
- Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.
По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.
Ощадбанк изменит тарифы для карт
Государственный Ощадбанк изменит тарифы для банковских карт с 1 октября 2024 года. Новые тарифы для корпоративных карт:
- размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен);
- услуга по информированию через SMS — 25 гривен в месяц.
- Тарифы для других карт смотрите дальше по ссылке.
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Повышение военного сбора
17 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 11 416-д, предусматривающий увеличение налогов. Если парламент поддержит его во втором чтении, а также подпишет президент Украины Владимир Зеленский, документ вступит в силу с 1 октября.
Этот законопроект предусматривает следующие изменения в налогообложении:
- рост военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%. С 1 октября обычные рядовые украинцы будут вынуждены платить военный сбор 5% (вместо 1,5%) с собственной зарплаты.
- ФЛП, относящиеся к I, II и IV группам, должны будут заплатить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты. Сейчас это 800 грн.
- Юридические лица и ФЛП, относящиеся к III группе, будут вынуждены заплатить 1% военного сбора.
- Также увеличатся ставки налога на прибыль для финансовых банковских учреждений до 50%.
- Небанковские финансовые учреждения должны будут заплатить 25% налога на прибыль.
- Установили взносы на налогообложение прибыли для АЗС.
Начисление субсидии
С 1 октября в Украине будут начисляться жилищные субсидии на отопительный сезон в соответствии с новым порядком. Теперь субсидия за октябрь будет учитываться за 15 дней независимо от точной даты начала отопительного сезона. Таким образом, субсидию за октябрь будут начислять, опираясь на начало отопительного сезона в большинстве украинских городов. А также получатели субсидии будут продолжать и дальше получать помощь.
Льготы для пенсионеров
Некоторым пенсионерам государство предоставляет льготы на оплату коммунальных услуг. Также могут получать жилищные субсидии. Размер последних зависит от дохода пенсионера и стоимости услуг. Как сообщают в ПФУ, украинцы могут претендовать на субсидию, если расходы превышают 15% от ежемесячного объема дохода. Пенсионеры могут получить 50% льготы на коммунальные услуги, если среднемесячный доход не превышает установленную налоговую социальную льготу — 4,24 тыс. гривен. Остальные льготы по ссылке.
Тарифы на газ, свет и воду
При этом с октября для украинцев тариф на газ останется без изменений и составит 7,96 грн. Такая цена действует для клиентов Нафтогаза и охватывает около 98% всех украинских семей.
Стоимость электроэнергии также не изменится, за каждый кВтч придется платить 4,32 грн.
Цена э/э для потребителей поставщика «последней надежды». Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика «последней надежды» (ППН) в сторону ее увеличения на период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.
Начало отопительного сезона
В октябре во многих регионах Украины может начаться отопительный сезон. Как пишет КГГА, в Киеве планируется включить тепло 15 октября.
Энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода. Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, для стабильного прохождения зимы Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый уровень защиты — габионы с песком. Второй уровень — железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и обломки ракет.
Клуб белого бизнеса
С 1 октября начнут действовать нормы закона о клубе белого бизнеса, касающиеся создания перечня добросовестных налогоплательщиков.
Напомним, в июле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой. Речь идет о введении особенностей налогового администрирования во время военного положения — так называемый клуб белого бизнеса.
Бизнес, который попадет в него, сможет получать налоговые льготы. Так, проектом закона вводится перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.
Изменения в мобилизации
С 1 октября к новым правилам мобилизации добавилась директива командования Сухопутных войск 116/2/1/21 409 от 19 сентября 2024 года. Она касается запрета мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. Согласно документу, призыв мужчин теперь возможен только с письменного согласия. Демобилизацию уже мобилизованных эта директива не предусматривает.
Отсрочку получили мужчины, чьи несовершеннородные родственники погибли или пропали на войне. 21 августа парламент принял закон о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно расширения круга военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых. действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Неполнородными называют братьев и сестер, у которых общий только один родитель — мать или отец, а не оба из них.
Новая почта планирует изменить тарифы
С 1 октября Новая почта обновляет тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам. Доставка документов между отделениями и почтоматами по городу и по Украине — 65 грн (+10 грн). В компании напомнили, что в стоимость уже входит фирменный картонный конверт. Другие изменения — по ссылке.
Медосмотр
С 1 октября вступают в силу изменения в правила проведения обязательных профилактических медицинских осмотров представителей отдельных профессий, а это и работников учебных заведений. По обновленным правилам прописали составляющие профилактического осмотра раз в год.
Выплаты в Польше
Украинские беженцы в Польше с 1 октября лишатся права на некоторые выплаты.
Управление социального страхования Польши официально подтвердило, что с 1 октября 2024 вынужденные мигранты из Украины не могут претендовать на все формы выплат по программе Aktywny Rodzic.
Ведь только одна из трех выплат, а именно aktywnie w żłobku (активно в яслях) будет доступна украинцам с PESEL UKR.
Следовательно, украинские вынужденные мигранты в Польше с малолетними детьми с 1 октября 2024 года не смогут получать выплаты «Rodzinny kapitał opiekuńczy» из-за завершения действия программы.
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