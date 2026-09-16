ЕС инициирует новые программы сотрудничества с украинским ВПК — фон дер Ляен Сегодня 20:33 Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Европейский Союз планирует усилить поддержку Украины в преддверии зимы и расширить военно-промышленное сотрудничество. О новых программах сотрудничества президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила во время выступления в Европейском парламенте с речью о положении дел в ЕС.

Об этом сообщает Укринформ.

ЕС усилит энергетическую и гуманитарную помощь

«Во-первых, мы поддержим Украину в самую тяжелую военную зиму сильнее, чем когда-либо. Вместе с партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим энерго- и теплоснабжение Украины», — заявила фон дер Ляен.

Она напомнила, что в рамках укрепления противовоздушной обороны Украины на прошлой неделе ЕС впервые согласовал закупку американских ракет Patriot, которые «должны быть доставлены немедленно».

ЕС планирует совместное производство систем противоракетной обороны

«Но мы также должны вместе снизить нашу зависимость от единого поставщика. Поэтому мы хотим разработать доступную и модульную систему противоракетной обороны вместе с Украиной. Сердцем этого сотрудничества является Freyja, — сообщила фон дер Ляен. — Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационную силу украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, с нашими значительными производственными мощностями. И Freyja — это только начало. Нужно больше».

Она пояснила, что за счет средств, оставшихся от программы SAFE, ЕС откроет новую программу совместных проектов с украинскими предприятиями.

ЕС усилит контроль за соблюдением санкций против россии

Фон дер Ляен также пообещала ужесточить европейские санкции против россии.

«Давить на россию нужно и дальше. При этом не всегда нужны новые санкции, а в первую очередь — обеспечение выполнения существующих», — заявила она, добавив, что россия делает все, чтобы обойти их.