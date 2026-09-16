ЕС инициирует новые программы сотрудничества с украинским ВПК — фон дер Ляен
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Европейский Союз планирует усилить поддержку Украины в преддверии зимы и расширить военно-промышленное сотрудничество. О новых программах сотрудничества президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила во время выступления в Европейском парламенте с речью о положении дел в ЕС.
«Во-первых, мы поддержим Украину в самую тяжелую военную зиму сильнее, чем когда-либо. Вместе с партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим энерго- и теплоснабжение Украины», — заявила фон дер Ляен.
Она напомнила, что в рамках укрепления противовоздушной обороны Украины на прошлой неделе ЕС впервые согласовал закупку американских ракет Patriot, которые «должны быть доставлены немедленно».
ЕС планирует совместное производство систем противоракетной обороны
«Но мы также должны вместе снизить нашу зависимость от единого поставщика. Поэтому мы хотим разработать доступную и модульную систему противоракетной обороны вместе с Украиной. Сердцем этого сотрудничества является Freyja, — сообщила фон дер Ляен. — Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационную силу украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, с нашими значительными производственными мощностями. И Freyja — это только начало. Нужно больше».
Она пояснила, что за счет средств, оставшихся от программы SAFE, ЕС откроет новую программу совместных проектов с украинскими предприятиями.